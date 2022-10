Decathlon diventa Nolhtaced. L'iniziativa parte dal Belgio e per ora è un esperimento.

Decathlon diventa Nolhtaced. La vicenda avviene in Belgio, patria del noto colosso di articoli sportivi. L’iniziativa dell’azienda è quella di promuovere l’attività di reverse shopping.

Decathlon, perché alcuni negozi hanno cambiato nome in “Nolhtaced”?

Chiunque, nei punti vendita di Gent, Everre e Namur, può vendere i proprio attrezzi ed indumenti Decathlon che non utilizza più.

Si tratti di materiale usato che poi, una volta riparato e messo a nuovo, sarà venduto a prezzi più bassi al pubblico. Coloro che vendono la propria merce Decathlon in questi negozi in Belgio avranno un buono sconto per acquistare nuovo materiale.

Restiture merce usata per venderla a prezzi più bassi: scacco matto all’inflazione

L’iniziativa è molto nobile in quanto riduce l’inquinamento e promuve un’economica più sostenibile.

Come l’azienda ha annunciato attraverso un comunicato:

“L’obiettivo è riutilizzare quante più apparecchiature possibili per ridurre l’impatto sul nostro ambiente ed evitare sprechi. La gamma di prodotti di seconda mano di Decathlon consentirà inoltre ai consumatori meno fortunati di acquistare attrezzature sportive di qualità a un prezzo inferiore“.

Questa mossa è inoltre un incentivo agli acquisti in quanto, in tempo di aumento dei prezzi a causa dell’inflazione, conviene acquistare merce a prezzi più bassi per risparmiare.

Le parole del resposabile di Nolhtaced

Nolhtaced non è nient’altro che Decathlon scritto al contrario e Joeri Moons, responsabile della sostenibilità Nolhtaced in Belgio, ha dichiarato a proposito di questa iniziativa: