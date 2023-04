Decreto Cutro, Meloni contro Salvini "Pianta bandierine"

Il tema dell’immigrazione è tornato di grande attualità nell’ultimo periodo in Italia, con il nuovo decreto Cutro che deve essere discusso oggi in Aula. Su questo argomento è gelo tra Fratelli d’Italia e Lega, con Matteo Salvini che vuole imporre i suoi famosi emendamenti sul testo dell’immigrazione.

Immigrazione, gelo tra Meloni e Salvini: gli emendamenti della Lega fanno discutere

Sembrava essere tornato il sereno tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini sul tema immigrazione. La leader di Fratelli d’Italia era concorde nel concedere al numero uno del Carroccio discrezionalità sulla protezione speciale, ma Salvini ora vuole qualcosa di più. Il leghista sembra essere tornato quello di qualche anno fa, e anche sui suoi profili social martella incessantemente sul tema immigrazione. La premier, dall’altra parte, non ci sta.

Scontro Meloni-Salvini: “Non possiamo lasciare il tema dell’immigrazione alla Lega”

Ed ecco che, quando Giorgia Meloni capisce che la Lega vuole ripresentare in Aula del Senato tutti gli emendamenti al decreto Cutro, perde le staffe. Salvini, solo qualche giorno fa, sembrava più propenso a rinunciare a qualcuno dei suoi punti, ma ad oggi non è più così. “Non possiamo andare avanti piantando bandierine, questo metodo ci logora” – è il pensiero di Meloni – “L’immigrazione è un tema nostro, certo non possiamo lasciarlo alla Lega.”