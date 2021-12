Delia Duran contro Soleil: “Non sei vittima di Alex, eri complice”

Adriana Volpe si è scagliata contro Soleil Sorge e Delia Duran è intervenuta sulla questione.

Nelle scorse ore Adriana Volpe ha apostrofato Soleil Sorge per il comportamento avuto con Alex Belli, di cui secondo lei non sarebbe affatto una vittima.

Adriana Volpe contro Soleil Sorge: interviene Delia Duran

Soleil Sorge si è mostrata delusa e amareggiata per l’addio di Alex Belli al programma e nella casa del GF Vip ha pianto amare lacrime affermando di esser stata “vittima” del teatrino orchestrato dall’attore.

Sulla questione si è espressa anche Adriana Volpe, a cui la moglie di Belli (Delia Duran) ha dato manforte.

“Non facciamo passare Soleil da vittima. Mi dispiace ma eravate consapevoli entrambi, ogni cosa che avete fatto eravate in due. Come hai detto tu non è che hai subito il fascino di Alex, tu sei stata dominatrice e protagonista come lui. Eravate consapevoli del teatrino che stavate facendo nella casa. Non passare da vittima”, ha affermato Adriana Volpe, mentre Delia ha aggiunto: “Brava Adriana”, lasciando intendere di essere perfettamente d’accordo con la famosa opinionista.

Delia Duran contro Soleil Sorge

Anche Delia Duran si è più volte scagliata pubblicamente contro Soleil Sorge, colpevole secondo lei di aver sedotto suo marito nonostante sapesse del suo legame con lei fuori dalla Casa.

“Non hai avuto rispetto. Ricordati che io sono fuori, vi guardo… Dovresti vergognarti per il tuo comportamento! Quando un uomo sposato ha certi atteggiamenti sta alla donna fermarlo, perché la donna decide fino a che punto si può andare.

Sai cosa penso? Per me sei una gatta morta!”, ha tuonato.

Soleil Sorge e Alessandro Basciano

Nella casa del GF Vip intanto Soleil Sorge sembra aver instaurato un feeling particolare con Alessandro Basciano, che ha flirtato con lei scatenando l’ira dello stesso Belli. Al momento l’influencer non sembra aver preso una decisione e lei stessa ha espresso la sua delusione per quanto vissuto con l’attore.

Dopo esser stato squalificato dal programma (per aver abbracciato sua moglie Delia, infrangendo il regolamento) Alex Belli ha fatto ritorno con lei nella loro casa di Milano, e oggi sembra intenzionato a riconquistare la fiducia di Delia e salvare il loro matrimonio.

Come andranno a finire le cose tra i due? Al momento non è dato sapere, ma in tanti credono che l’unione tra Belli e Delia abbia le ore contate.