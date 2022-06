Denis Dosio, la trasformazione fisica in soli 12 giorni: il prima e dopo

Denis Dosio ha mostrato ai fan la sua trasformazione fisica dopo 12 giorni di allenamento intensivo.

Denis Dosio si è sottoposto a un allenamento intensivo per 12 giorni e, dopo aver mostrato ai fan il cambiamento ottenuto in così poco tempo, ha inviato loro anche un messaggio d’incoraggiamento.

“Quella che hai appena visto è la mia trasformazione in 12 giorni, e io non ho nulla in più di te. Se in questo momento stai vedendo questa storia e non ti piaci, ti senti insicuro, ti vergogni di te stesso… sappi che da oggi puoi cambiare e la soluzione risiede solo qua (indica la testa). Se oggi ti guardi allo specchio e ti vergogni di chi sei, non devi continuare”, ha scritto Dosio, e ancora:

“La vita è fin troppo breve, te lo garantico, per non prenderti il féttuto lusso di guardarti allo specchio ed esclamare ‘c*zzo se sono figo’.

Tu sei l’unica persona che rimarrà quando tutti gli altri ti abbandoneranno. Tu sei l’unica persona che resterà sempre al tuo fianco. Stai buttando via l’unica opportunità per cui davvero dovresti combattere tutta la vita, ovvero essere la versione migliore di te stesso.”

Denis Dosio e OnlyFans

Di recente la madre di Denis Dosio ha rotto il silenzio in merito ai video per soli adulti che il figlio avrebbe iniziato a condividere su OnlyFans e ha affermato di non provare alcun fastidio a riguardo.