Nell’ultima puntata del noto programma Rai “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli è tornata a occuparsi del caso di Denise Pipitone, la bimba sparita a soli 4 anni da Mazara del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004. Tramite alcuni filmati, la trasmissione ha informato di come la versione fornita dal sordomuto Battista Della Chiave, oggi non più tra noi, è stata riesaminata.

Dalla nuova interpretazione delle dichiarazioni dell’uomo, sono stati tratti elementi mai rivelati prima, meritevoli di attenzione, ma che dovranno comunque essere confermati. In pratica, si è capito che la bimba sarebbe stata rapita e, in seguito, nascosta su una barca.

Intanto, l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di piera Maggio, ha reso noto di aver ricevuto una lettera anonima, in cui sono contenute informazioni ritenute interessanti. Da diverse settimane si è riaccesa l’attenzione sulla piccola Denise Pipitone.

Tra le ultime segnalazioni quella riguardante una ragazza 19enne a Scalea (Cosenza). La giovanissima, interrogata dai carabinieri, ha dichiarato di non essere Denise, ma che è comunque disponibile a sottoporsi all’esame del DNA per fugare ogni dubbio.

Denise Pipitone, Frazzitta a “Chi l’ha visto?”: “Ho ricevuto una lettera anonima”

Giacomo Frazzitta ha rivelato a Federica Sciarelli: “Oggi pomeriggio al mio studio è arrivata una lettera anonima e voglio ringraziare la persona che l’ha scritta.

Ha avuto un grande senso civico, stiamo riscontrando la veridicità degli elementi riportati, mai mediaticamente rivelati, c’è un’interessante credibilità da parte dell’anonimo. Questo è l’unico mezzo che ho per comunicare, e ringraziare per quello che ha fatto, anche dopo diciassette anni. Abbiamo bisogno di un altro passo, assicuriamo la massima riservatezza”.

Caso Denise Pipitone a “Chi l’ha visto?”: le dichiarazioni di Battista Della Chiave

Gli esperti in lingua dei segni di “Chi l’ha visto?” reinterpretando le dichiarazioni del testimone sordomuto Battista Della Chiave fatte nel 2013, hanno rivelato un nuovo possibile scenario riguardo al destino della piccola Denise Pipitone: “Denise è stata rapita da due uomini, uno di 25 anni con capelli ricci e barba, poi portata a bordo di una barca con uno scooter, in seguito gettato in mare. Della Chiave non è stato capito e alcuni passaggi, con informazioni importanti, sono sfuggiti”.

Denise Pipitone, Frazzitta a “Chi l’ha visto?”: “Bisognava fare così”

Giacomo Frazzitta ha commentato nel corso della puntata di “Chi l’ha visto?”: “Così si doveva fare. Fin da subito avevamo capito che c’erano state delle difficoltà di interpretazione, avevamo forti dubbi su come fu raccolta la testimonianza di Della Chiave e abbiamo perso un teste importante. Grazie per il lavoro che avete svolto”.