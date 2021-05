Denise Pipitone, la vicina di Anna Corona a Chi l’ha visto: “Sapevano che era casa mia”

Nella puntata di "Chi l'ha visto", in onda il 12 maggio 2021, sarà trasmessa un'intervista alla vicina di casa di Anna Corona, tutte le anticipazioni

Continuano le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, il programma “Chi l’ha visto?” in queste settimane è tornato ad occuparsi assiduamente del caso della piccola scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004.

Stando ad un’anticipazione lanciata dal programma attraverso il proprio profilo Twitter, nella puntata del 12 maggio 2021, andrà in onda un’intervista esclusiva alla vicina di casa di Anna Corona, in merito al caso Denise Pipitone.

Chi l’ha visto intervista la vicina di Anna Corona

Nella giornata dell’11 maggio 2021, sul profilo Twitter del programma “Chi l’ha visto?“, condotto da Federica Sciarelli, è stato pubblicato un breve estratto della puntata che andrà in onda nella prima serata di mercoledi 12 maggio.

Il video in questione riguarda un’intervista che sarà mandata in onda e che riguarda la vicina di casa di Anna Corona e la sua testimonianza in merito all’ispezione che fu effettuata nel 2004, nell’appartamento di Via Pirandello.

Chi l’ha visto: le anticipazioni sul video e sulla vicina di Anna Corona

In queste settimane si è molto discusso sulla casa di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, padre della piccola Denise, dopo che in seguito ad una segnalazione arrivata alla Procura di Marsala, si è effettuata una nuova ispezione nell’ormai ex-casa della donna. La segnalazione giunta in Procura, riguardava la possibile presenza del cadavere della piccola Denise all’interno di un muro dell’appartamento.

Nel video pubblicato da “Chi l’ha visto?” in merito all’anticipazione sul contenuto della puntata che andrà in onda il 12 maggio, una didascalia al post riporta una dichiarazione della vicina di casa di Anna Corona, ecco quale:

“Sapevano che era casa mia, commentarono anche le foto dei miei parenti”.

Chi l’ha visto: la dichiarazione della vicina di Anna Corona e le indagini

Tra il contenuto del video pubblicato e la frase pronunciata dalla vicina di casa di Anna Corona emerge una forte discrepanza. La vicina di casa, infatti, avrebbe confermato con queste parole che l’ispezione sarebbe avvenuta in casa sua e non in casa di Anna Corona, come effettivamente sarebbe dovuto avvenire.

Anna Corona, sempre secondo quanto emerge dal video pubblicato, nella sua deposizione in Tribunale aveva ammesso di non aver fatto entrare i Carabinieri proprio in casa sua al piano superiore, ma di averli fatti accomodare in casa della vicina, sita al pianterreno. Ecco le sue parole:

“Sono venuti a casa mia, però non sono saliti. Io abito al piano di sopra, noi siamo rimasti giù“.

Nel video pubblicato da “Chi l’ha visto?” però emerge anche un frammento della deposizione in tribunale del Maresciallo Di Girolamo, il quale avrebbe partecipato all’ispezione e ai tempi della deposizione avrebbe affermato di aver effettuato l’ispezione proprio in casa di Anna Corona e non della sua vicina. Ecco le sue parole:

“È stata fatta un’ispezione perchè praticamente ci sono stati mostrati tutti gli ambienti”.

Alla domanda se l’appartamento dove è stata effettuata era sito al piano terra, il Maresciallo Di Girolamo aveva risposto: “Sì, al pianterreno“.

Sempre il Maresciallo, nella deposizione mostrata nel video pubblicato da “Chi l’ha visto?” avrebbe dichiarato che gli ambienti di quella casa, mostrati durante l’ispezione, gli sarebbero stati mostrati proprio da Anna Corona. Tuttavia nella deposizione, Di Girolamo, non avrebbe specificato di essere entrato a casa della vicina della Corona.

Non resta dunque che attendere la puntata del 12 maggio 2021 di “Chi l’ha visto” per scoprire i nuovi sviluppi della vicenda.