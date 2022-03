Una docu-serie "Nove racconta" ricostruisce la vicenda familiare di Denise Pipitone, servendosi di testimonianze inedite: quando e dove va in onda?

Non si spegne la speranza di ritrovare Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo quando era solo una bambina. La mamma Piera Maggio non si è mai arresa e da quel lontano 1 settembre 2004 continua senza sosta nella ricerca della figlia, che spera di riabbracciare quanto prima.

Intanto il gruppo Discovery ha realizzato una docu-serie dedicata alla storia di Denise, che andrà in onda sabato 12 marzo alle 21.25 in prima tv su canale Nove. Sulla piattaforma Discovery + sarà possibile vedere con anticipo la prima puntata, sabato 5 marzo.

Denise Pipitone, la docu-serie dedicata alla bambina

La storia di Denise Pipitone, sparita nel 2004 da Mazara del Vallo, in Sicilia, ha coinvolto l’Italia intera.

In tanti si sono mobilitati sin dall’inizio per offrire il proprio aiuto nelle ricerche della bambina. Le indagini, tuttavia, sono spesso state affossate e qualcosa non torna. Tanti gli indizi, i depistaggi i dubbi: chi ha sottratto Denise dall’affetto dei suoi cari? La sua famiglia crede che Denise, ormai diventata una giovane donna, sia ancora in vita e lotta affinché non si spengano i riflettori attorno a lei.

Una docu-serie “Nove racconta” si servirà di testimonianze inedite per riproporre e ricostruire la storia della piccola Denise.