Denise Pipitone ultime notizie sul caso, l’avvocato di Marcello Corona: “Il fratello di Anna è estraneo alle indagini”

Caso Denise Pipitone, l'avvocato del fratello di Anna Corona chiarisce che il suo assistito è estraneo ai fatti e porta le prove.

Il caso della scomparsa di Denise Pipitone continua ad ingarbugliarsi con continui dettagli e smentite che complicano non poco le indagini e le ricerche. L’ultimo personaggio in tal senso ad essere messo al centro del dibattito è stato il fratello di Anna Corona, Marcello, più volte tirato in ballo dalla dottoressa Cinzia Tani nel corso dei suoi interventi televisivi a Storie Italiane su Rai1.

A difendere Marcello Corona è stato però il suo legale, l’avvocato Martincillo, che ne ha sottolineato pubblicamente la totale estraneità ai fatti.

Denise Pipitone, le parole dell’avvocato del fratello di Anna Corona

“La notizia – ha detto l’avvocato – ci ha sorpreso moltissimo perchè il Corona Marcello è una persona assolutamente sconosciuta nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Denise, mai apparso in nessun atto processuale per 17 anni”.

“Io sconoscevo l’esistenza di questo fratello a Mazara – ha aggiunto il legale – una persona che è stata per 20 anni a lavorare in giro per il mondo ed è sempre stato lontano dal contesto famigliare dei Corona, avendo lavorato fuori da Mazara e dalla Sicilia”.

Denise Pipitone, il ruolo del fratello di Anna Corona

Subito è arrivata la risposta di Cinzia Tani, che ha così argomentato la sua tesi: “Neanche io conoscevo l’esistenza di Marcello Corona, ma sono andata a cercare le notizie del 15 giugno 2012 quando vennero raccontati i movimenti di Anna Corona, cinque giornali locali e un’interrogazione del deputato Francesco Barbato e il blog ufficiale dei genitori di Denise hanno riportato questa dichiarazione virgolettata attribuita all’avvocato Frazzitta: “Il 2 settembre 2004 il fratello Marcello Corona partì da Palermo alla volta di Messina”.

“Io – ha aggiunto – ho riflettuto e ho pensato che ci sia stato uno sbaglio, secondo me il giornalista che ha ripreso queste parole di Frazzitta ha equivocato il nome. Sinceramente ho riportato il virgolettato, a me dispiace moltissimo, Marcello Corona non c’entra nulla”.

Denise Pipitone e il fratello di Anna Corona: cosa sappiamo

L’avvocato Martincillo ha in seguito ricordato come in realtà tra il fratello di Anna Corona e la stessa, i rapporti fossero interrotti dal 1999. “Non vi era possibilità di contatti – ha precisato il legale – i rapporti erano già stati interrotti. È incensurato, mai presa una contravvenzione per divieto di sosta, immaginatevi voi in che situazione si è trovato all’improvviso. Il percorso nasce da un errore giornalistico di molti anni fa, ma non arrivò alla Rai e alle cronache, non aveva avuto risonanza quel fatto, nessuno l’aveva mai saputo, l’avessimo fatto allora avrebbe fatto una querela per diffamazione. Voi siete la Rai e il vostro errore non è passato inosservato”.