L'ex pm Maria Angioni, che per prima indagò sulla scomparsa di Denise Pipitone nel 2004, è attualmente indagata con l'accusa di false dichiarazioni.

Nuovo colpo di scena nella vicenda della scomparsa di Denise Pipitone. Nella giornata del 22 giugno infatti, l’ex pm Maria Angioni, che per prima investigò sul caso nel lontano 2004, è stata formalmente indagata con l’accusa di false dichiarazioni ricevendo un invito a comparire.

Angioni, oggi giudice del lavoro a Sassari, negli ultimi tempi era spesso apparsa sulle prime pagine dei giornali per le continue dichiarazioni rilasciate in merito alle prime fasi delle indagini sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo. A suo dire infatti, vi sarebbero stati tentativi di depistaggio nonché gravissime falle nell’inchiesta che lei coordinò 17 anni fa. Circostanze che però non hanno trovato riscontro nelle indagini portate avanti dai pm di Marsala.