Deragliati due treni in Russia, Kiev rivendica il sabotaggio: la posizione di Giorgia Meloni

Due treni sono deragliati in Russia in circostanze ancora poco chiare. L’Ucraina ha rivendicato il sabotaggio, aumentando ulteriormente la tensione tra i due Paesi. La vicenda ha provocato una reazione immediata in Italia: Giorgia Meloni ha preso posizione, sottolineando le responsabilità di Mosca e ribadendo il sostegno di Roma a Kiev.

Droni ucraini colpiscono la raffineria di Kirishi in Russia

Nelle prime ore di domenica, droni ucraini avrebbero preso di mira una delle principali raffinerie di petrolio della Russia, provocando esplosioni nella regione di Leningrado, come riportato sia dall’esercito ucraino sia dalle autorità russe.

L’obiettivo dell’attacco è stata la raffineria di Kirishi, dove un incendio ha generato fumo denso. Secondo Kiev, l’impianto rappresenta una fonte di entrate utilizzata dalla Russia per finanziare il conflitto contro l’Ucraina. La struttura produce quasi 18 milioni di tonnellate di greggio all’anno, pari al 6,4% della produzione nazionale, collocandosi tra le tre raffinerie più grandi del Paese.

Deragliati due treni in Russia, Kiev rivendica il sabotaggio

Nella regione di Leningrado, in Russia occidentale, due treni sono deragliati nelle ultime ore, causando la morte di un macchinista e interrompendo temporaneamente il traffico ferroviario. Gli incidenti si sono verificati poche ore dopo l’esplosione di un ordigno su un binario nella regione di Orel, che aveva provocato la morte di tre persone.

Uno dei deragliamenti è avvenuto vicino alla stazione di Semrino, nel distretto di Gatchina, dove il macchinista è rimasto intrappolato nella cabina ed è deceduto durante il trasporto in ambulanza. Su un tratto più a sud della stessa ferrovia, un treno merci con 15 vagoni cisterna vuoti è deragliato senza causare vittime. Le autorità russe hanno spiegato che gli investigatori stanno indagando su un possibile sabotaggio.

Secondo i media ucraini, l’intelligence militare di Kiev ha rivendicato gli attacchi, descrivendo l’operazione come complessa e finalizzata a bloccare vie di rifornimento essenziali per le forze russe nelle direzioni di Kharkiv e Sumy. L’esplosione di mine lungo la linea Maloarkhangelsk-Glazunovka ha provocato la morte di due membri della Guardia Nazionale russa e il ferimento grave di un altro, aggravando le difficoltà logistiche di Mosca.

Deragliati due treni in Russia, Kiev rivendica il sabotaggio: la posizione di Giorgia Meloni

Sul fronte politico, la premier italiana Giorgia Meloni ha espresso la piena solidarietà dell’Italia a Kiev, sottolineando che Mosca non sembra interessata a perseguire la pace. Secondo quanto riferito, Meloni ha evidenziato la necessità di continuare a fornire all’Ucraina ogni sostegno utile per raggiungere una pace giusta e duratura, rafforzando al contempo le garanzie di sicurezza per l’Europa.

La premier ha, inoltre, ribadito l’importanza dell’unità occidentale di fronte alle sfide globali, citando la volontà di alcuni grandi attori internazionali di ridefinire l’ordine mondiale attraverso la forza economica o la guerra di aggressione, come dimostrato dalle azioni della Cina e della Russia.