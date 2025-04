La Procura ha disposto l'autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso del minorenne.

A Desio, in provincia di Monza-Brianza, un ragazzo di appena 15 anni è morto dopo essere caduto dalla bici su una strada sterrata. La Procura ha dedico di disporre l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Desio: morto ragazzo di 15 anni dopo essere caduto dalla bici

Ieri sera, domenica 6 aprile, un ragazzo di 15 anni è morto all’ospedale di Pio XI di Desio dopo essere caduto dalla bici su una strada sterrata. Il minorenne è stato infatti ritrovato steso a terra con ferite gravi accanto alla sua bicicletta da un passante che ha chiamato subito i soccorsi. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimarlo sul posto per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale, dove è deceduto qualche ora più tardi.

Disposta l’autopsia sul corpo del 15enne

La Procura del Tribunale di Monza ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo di 15 anni morto a Desio dopo essere caduto dalla bici, al fine di accertare le cause del decesso. L’ipotesi più probabile è che il minorenne stesse facendo delle evoluzioni con la bici. Siccome però le telecamere di videosorveglianza della zona non hanno ripreso il momento della tragedia, l’autopsia servirà per escludere il coinvolgimento di altri soggetti.