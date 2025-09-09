Padre aggredisce figlia lesbica: una lite familiare esplode dopo che la ragazza dichiara apertamente la sua sessualità, rivelando quanto l’omofobia possa colpire anche all’interno delle mura domestiche.

Padre aggredisce figlia perché lesbica: il caso esploso a Napoli

A Napoli, una 24enne è stata vittima di ripetute aggressioni da parte del padre di 51 anni, che non accettava la sua omosessualità.

La vicenda, iniziata nel 2020 con il ritorno dell’uomo a vivere in casa dell’ex moglie, era già segnata da regole imposte alle figlie e atteggiamenti autoritari.

La situazione è degenerata l’anno successivo quando, al ritorno a casa in tarda serata, la ragazza è stata insultata e minacciata, mentre la madre cercava di difenderla. Solo grazie all’intervento successivo dei carabinieri, attivato tramite l’app Youpol, è stato possibile fermare la spirale di violenza.

“Tornai a casa alle 22.30, lui era ubriaco. Iniziò a insultarmi, ‘lesbica di m…’, ‘Devo essere il tuo Hitler’, poi cercò di colpirmi. Mia madre si mise in mezzo e chiamò la polizia”, ha dichiarato la giovane in un’intervista al Corriere.

“Devi cambiare cognome”, padre aggredisce figlia perché lesbica

Nonostante le minacce e le pressioni per cambiare cognome, la giovane ha scelto di conservarlo, trasformando quella che era una ferita in un simbolo di riscatto e speranza per il futuro.

“Voglio che quel cognome, con me, diventi un simbolo di riscatto. È una vittoria tenerlo ancora e crescere i miei futuri figli in una famiglia sana, diversa da quella che ho conosciuto”, ha aggiunto nell’intervista.

L’episodio ha suscitato forte indignazione e l’intervento di associazioni come Antinoo Arcigay Napoli, che hanno offerto supporto legale e psicologico alla ragazza. Il presidente Antonello Sannino ha sottolineato la gravità dell’accaduto, evidenziando come casi di lesbofobia e violenza in famiglia siano in aumento nel territorio campano e rappresentino una ferita per l’intera comunità.

L’Associazione ha confermato l’intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento, mentre le forze dell’ordine sono state elogiate per la rapidità e l’efficacia dell’intervento, che ha evitato conseguenze peggiori. L’episodio evidenzia la necessità di un cambiamento culturale profondo e di strumenti concreti per proteggere le persone LGBTQIA+ dalla violenza domestica e dai crimini d’odio.