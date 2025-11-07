Diego Dalla Palma e quell’invito di Monica Setta che non sembra mai arrivato

Tra Diego Dalla Palma e Monica Setta nasce il caso dell’“invito mai arrivato”: botta e risposta dopo l’intervista al Corriere della Sera.

Diego Dalla Palma, simbolo del make-up italiano e voce fuori dal coro nel panorama dello spettacolo, torna a far discutere con dichiarazioni che mescolano schiettezza e introspezione. In un’intervista al Corriere della Sera, il celebre truccatore delle dive si è raccontato senza veli, affrontando temi delicati e personali. Le sue parole hanno suscitato reazioni immediate, in particolare quella della giornalista Monica Setta, tirata in ballo dal make-up artist in merito a un invito televisivo che, a quanto pare, non è mai arrivato.

La scelta consapevole di Diego Dalla Palma: “Morirò prima degli 80 anni”

Diego Dalla Palma ha spiazzato tutti affrontando un tema che per molti resta un tabù: la morte. Con una lucidità che sconcerta e commuove, il 75enne artista ha dichiarato di aver stabilito ogni dettaglio della propria fine. “Se devo essere sincero ho già organizzato tutto. Con un avvocato e un notaio”, confessa. E aggiunge senza esitazioni: “Non voglio assolutamente affrontare il numero 80. Non voglio!”.

Nel suo racconto emerge una consapevolezza profonda del tempo che passa e delle fragilità che lo accompagnano:

“Comincio a sentire che alzarmi dalla sedia, al cinema o a teatro, diventa una piccola umiliazione: traballo. Devo cambiare le mutande due volte al giorno. La mente non è più quella di prima”.

Ha pianificato ogni fase del suo addio, in un modo che definisce “gioioso e sereno”:

“Mi aiuterà un medico: mi ha preparato un composto. Sarò da solo, in un luogo del cuore, all’estero. L’ultimo mese è tutto deciso. Prima trascorrerò un momento meraviglioso: mangerò bene, un buon vino… Me ne andrò gioiosamente. Quello che mi è stato preparato è velocissimo: due, tre minuti”.



Per lui, non si tratta di un gesto disperato, ma di un atto di liberazione: “È una liberazione”, afferma, rievocando anche esperienze “esoteriche” vissute in gioventù che gli hanno lasciato la certezza di una dimensione oltre la vita. Dalla Palma, che presto pubblicherà per Baldini+Castoldi Alfabeto Emotivo – In viaggio con la vita, si racconta così: autentico, vulnerabile, ma determinato a restare fedele a se stesso fino all’ultimo.

Diego Dalla Palma e quell’invito di Monica Setta che non sembra mai arrivato

Nella stessa intervista al Corriere, Dalla Palma ha espresso un netto rifiuto verso alcune trasmissioni televisive, spiegando di aver individuato nomi e volti da cui intende tenersi alla larga. “Ho una lista di conduttori da cui non metterò piede – affonda Dalla Palma –. L’ho mandata anche alla mia addetta stampa. Molti sono solo i sosia delle loro miserie”.

Tra i nomi citati, spiccano quelli di Monica Setta e Pierluigi Diaco: “Da loro mai”, scandisce con decisione. Parole che hanno immediatamente suscitato la reazione della conduttrice, che ha risposto all’Adnkronos con fermezza ma senza astio:

“Ho letto che Diego Dalla Palma non vuole più essere mio ospite. Piccolo particolare, negli ultimi vent’anni di tv non ricordo di averlo mai invitato, almeno non direttamente e nelle mie trasmissioni”.

Pur respingendo l’attacco, la giornalista ha chiuso con un tono conciliante: “Se cambierà idea le mie porte sono sempre aperte”, lasciando intravedere una volontà di distensione in una polemica che, almeno per ora, resta sospesa tra ironia e incomprensione.