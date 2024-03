Dieta corretta: le regole da seguire

La dieta corretta comporta un'attenzione ai cibi, ma anche un approccio consapevole all'alimentazione per dimagrire in modo sano.

Per riuscire a perdere peso in modo giusto e di conseguenza dimagrire nei punti critici, non è sufficiente e non basta seguire soltanto una dieta corretta, ma occorre, come spiega l’esperto, cambiare il proprio approccio e abitudine di vita. Scopriamo cosa consiglia Franco Berrino e quali sono le regole immancabili.

Dieta corretta

Per ottenere dei benefici nel momento in cui si decide di seguire una dieta corretta, non è soltanto importante farsi seguire da un esperto nel campo dell’alimentazione, ma anche avere un approccio che sia il più possibile equilibrato e moderato in modo da ottenere i giusti benefici e risultati che siano a lungo termine.

Per dimagrire non basta soltanto seguire un regime dietetico, ma risulta fondamentale provare a cambiare la propria alimentazione. Perdere peso significa anche imparare a mangiare sano e in maniera più consapevole. In base alle statistiche, un italiano su 5 segue un regime dietetico e molti di loro pensano che, pesare gli alimenti, eliminare i carboidrati possa aiutare a perdere peso ma non è sufficiente.

La bilancia è considerata un nemico in una dieta corretta proprio perché porta a mettere nero su bianco, a fare i conti con il proprio peso e di conseguenza con gli errori, l’approccio sbagliato, le abitudini di vita che sicuramente non aiutano nel percorso e processo di dimagrimento. Per riuscire quindi a perdere peso in modo sano e di conseguenza anche salutare consigliamo di affidarsi a esperti che possano programmare un percorso che sia adatto alle esigenze del fisico di ognuno.

Dieta corretta: cosa fare

Per gli esperti del settore, non è tanto importante pesare gli alimenti ed eliminare alcuni piatti, ma risulta fondamentale cambiare il proprio approccio, nel momento della dieta corretta, all’alimentazione. Soltanto in questo modo, secondo i consigli di Franco Berrino, nutrizionista esperto, è possibile ottenere risultati importanti.

Il noto nutrizionista elenca una serie di regole, ben quattro che possono aiutare a dimagrire. La prima regola consiste nel masticare in maniera lenta, a lungo. In questo modo si riesce a ridurre l’appetito e quindi a evitare di non consumare troppo cibo. Consiglia infatti di masticare in modo lento e non troppo rapidamente.

Un’altra delle regole da seguire durante la dieta corretta è quella di cenare presto. Tra la prima colazione e la cena, secondo gli esperti, dovrebbero passare circa 14 ore. A tal proposito, la dieta del digiuno intermittente è l’ideale proprio perché presuppone un lasso di tempo tra il pasto del mattino, ovvero la colazione e quello della sera, la cena.

Nel regime dietetico ci sono poi una serie di alimenti che non possono assolutamente mancare, come le verdure, ma anche le fibre ottime da consumare a colazione. Si consiglia di optare per frutta che sia meno zuccherina come per esempio i mirtilli rossi o l’anguria. Ottima anche la frutta secca in quanto aiuta a placare il senso di fame e quindi non ingrassare.

Dieta corretta: integratore

