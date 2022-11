Dieta Cram: tutti i benefici e i rimedi naturali

Consumare mele, riso, cereali e latte, alimenti tipici della dieta cram, permette di tornare in forma e depurarsi per una pancia piatta e meno gonfia.

Sono davvero tanti i percorsi e regimi dimagranti da poter seguire per tornare in forma in poco tempo. Negli ultimi anni, è particolarmente nota la dieta Cram che si basa su 4 alimenti da consumare per riuscire a perdere peso in eccesso. Vediamo il programma di questo regime e come funziona.

Dieta Cram

Innanzitutto, con l’acronimo Cram si intende un regime specifico che prende il nome dagli ingredienti da inserire e consumare a tavola per riuscire a perdere peso. Cram è l’acronimo di cereals, rice, apple sause e milk (ovvero cereali, riso, mele e latte) che permette di ottenere risultati importanti in termini di dimagrimento.

La dieta Cram è un regime alimentare innovativo e diverso da altri programmi dimagranti. Bisogna seguire questo programma alimentare soltanto per 3 giorni, il limite massimo consentito, evitando di prolungarla eccessivamente. Oltre agli alimenti appena citati, si consiglia anche il consumo di cibi che contengano carboidrati e fibre.

Per quanto riguarda i condimenti, al posto del sale, dannoso e causa della ritenzione idrica, è possibile condire i piatti con dell’olio extravergine di oliva, dello zenzero, ma anche del limone o delle erbe aromatiche come il basilico. Considerando che questi sono gli alimenti da consumare, la giornata alimentare è molto restrittiva dal punto di vista alimentare.

Per la colazione, nella dieta Cram è possibile consumare un succo di mela insieme a delle fette biscottate e a del late scremato. Per il pranzo va benissimo il riso integrale a base di zenzero, succo di limone e qualche goccia di olio, mentre a cena si consiglia una pasta integrale con olio e basilico. Per gli spuntini di metà mattina o pomeriggio un bicchiere di latte scremato e una mela. Ovviamente indispensabile il consumo di almeno due litri di acqua al giorno.

Dieta Cram: benefici

I risultati che si ottengono seguendo la dieta Cram sono davvero sbalorditivi. Con questo regime è possibile arrivare a perdere fino a 3 kg in pochi giorni permettendo di sgonfiarsi e avere un ventre piatto e tonico. Inoltre, ha proprietà depuranti dal momento che garantisce l’eliminazione di tossine e scorie proprio grazie ai cibi da assumere.

Un metodo che permette di dimagrire in modo semplice e rapido. È sicuramente il regime adatto da seguire per coloro che vogliono arrivare in forma in concomitanza di un evento oppure ci tengono ad avere una silhouette longilinea subito dopo le abbuffate natalizie. Permette anche di migliorare e favorire le motilità intestinale.

La dieta Cram è un tipo di regime che migliora l’attività digestiva e intestinale, oltre a ridurre la pancia gonfia grazie soprattutto alle vitamine e ai sali minerali che sono contenuti in uno degli alimenti base, ovvero la mela. In poco tempo, ovvero 3 giorni, il limite massimo di questo regime, si possono ottenere importanti risultati.

Questo regime è considerato un vero e proprio percorso detox, non solo per le scorie e le tossine, ma anche per contrastare i problemi dell’intestino, come la stipsi. Un regime come la dieta Cram aiuta a perdere peso, aumentare l’energia, ma anche al tempo stesso saziare frenando l’appetito. Il latte, essendo un latticino, fornisce tutti i nutrienti come proteine, vitamine, calcio e sali minerali di cui l’organismo necessita.

Dieta Cram: integratore alimentare

Considerando che riuscire a dimagrire non è mai facile a causa di fattori che possono pregiudicare il risultato finale, alla dieta Cram si suggerisce di aggiungere un integratore alimentare come Spirulina Ultra che permette, proprio grazie ai componenti al suo interno di riuscire a finalizzare il dimagrimento. Un prodotto italiano molto apprezzato dai consumatori e nutrizionisti.

Permette, con un regime bilanciato e attività fisica, di tornare in forma dal momento che brucia le calorie in più, attacca i cumuli adiposi, smaltisce i grassi in eccesso. Stimola il processo metabolico e frena l’appetito in modo da saziarsi senza eccedere o esagerare e riduce l’assimilazione favorendo un minor apporto calorico.

Tutte queste proprietà e benefici dipendono dai componenti naturali presenti al suo interno che sono sprovvisti di effetti collaterali e controindicazioni, quali alga spirulina che è una preziosa fonte di sostegno e di ricostituenti e che blocca le cellule adipose e la gymnema che favorisce il metabolismo di carboidrati e lipidi regolando il senso di fame.

E’ anche notificato come funzionale e totalmente sicuro anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Essendo un prodotto in compresse, ne sono sufficienti soltanto una o due per riuscire a dimagrire e attaccare i cumuli di adipe da assumere poco prima dei pasti principali accompagnate da un bicchiere d’acqua.

Una formula che, per l’esclusività e originalità del prodotto, non si ordina nei negozi o Internet, ma il consumatore interessato si collega alla pagina ufficiale del prodotto, compila il modulo d’acquisto con i propri dati e attende la chiamata dell’operatore per la conferma. Spirulina Ultra è in offerta a 49,99€ invece di 200 per 4 confezioni con pagamento possibile tramite Paypal, la carta di credito e direttamente i contanti al corriere alla consegna.

