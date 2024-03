Dieta dei 3 giorni: come depurarsi in poco tempo

In seguito a un periodo particolarmente impegnativo o ricco di pranzi e cene fuori, può capitare che il proprio organismo sia affaticato e molto appesantito. Per riuscire a evitare l’accumulo ulteriore di scorie e tossine, la dieta dei tre giorni è il regime adatto per tornare nei ranghi e soprattutto nella giusta forma come consigliamo nei paragrafi a seguire

Dieta dei 3 giorni

Si tratta sicuramente di un regime detox dal momento che la dieta dei tre giorni, chiamata in questo modo proprio perché questa è la durata da seguire per portare a termine con successo questo processo dimagrante. Un regime che aiuta a dimagrire, detossinare l’organismo e al tempo stesso anche eliminare e combattere la ritenzione idrica.

Il gonfiore, la spossatezza che si avverte sono tutti sintomi che possono portare a una pesantezza nella zona addominale. Per cercare di ridurre al massimo le tossine e le scorie accumulate che hanno portato a questo gonfiore, un regime del genere è particolarmente indicato proprio per i benefici che apporta e dona.

Seguire la dieta dei 3 giorni significa proprio andare a combattere tutte queste problematiche. Un regime del genere aiuta non solo a dimagrire nel modo giusto, ma anche a ridurre gli stati infiammatori e diminuire così il processo di ritenzione idrica che si accumula in alcune zone del fisico.

In questo tipo di regime non è necessario seguire un’alimentazione particolarmente drastica o un programma alimentare restrittivo oppure rigido. Basta semplicemente adeguarsi a una alimentazione che sia maggiormente adeguata rispetto ai propri bisogni sempre seguendo i consigli del nutrizionista.

Dieta dei 3 giorni: come funziona

Come facilmente intuibile, la dieta dei 3 giorni si basa su un regime che comprende ben 72 ore e 15 pasti così suddivisi: gli spuntini del pranzo e del pomeriggio insieme ai tre pasti classici ovvero pranzo, colazione e cena.

Fondamentalmente, questo regime è depurante e detox dal momento che aiuta a eliminare tutte quelle scorie e tossine che si sono accumulate nell’arco del tempo a seguito del consumo di alimenti raffinati come zuccheri, carboidrati, cibi ipercalorici e soprattutto merendine o snack.

Seguire la dieta dei 3 giorni significa optare per dei latticini che non siano soltanto di qualità ma anche ad alta digeribilità. Per esempio, invece del latte vaccino è possibile consumare quello vegetale mentre per lo yogurt si consiglia la tipologia con poche calorie anziché quelli alla frutta che sono ricchi di zuccheri.

Sono poi ammesse proteine e carni magre mentre la frutta è possibile consumarla soltanto in quantità moderata e lontana dai pasti. Ottime poi le carni magre come il tacchino o il pollo che aiutano a non affaticare eccessivamente il fegato. Essendo un regime detox e poi particolarmente concesso il consumo di acqua soprattutto naturale e tisane a base di tarassaco o finocchio per eliminare le impurità.

Dei 3 giorni: formula dimagrante

Dal momento che la dieta dei tre giorni è essenzialmente, come si è visto, un regime detox, è necessario affiancare un integratore che abbia proprietà depurative detossinanti. Una formula dimagrante particolarmente raccomandata e considerata la migliore in questo settore è Spirulina Ultra, un integratore che ha ottenuto l’approvazione di consumatori ed esperti oltre che del Ministero della Salute.

Particolarmente efficace in quanto è una formula in vendita in compresse e soprattutto a base naturale. Sono proprio gli ingredienti naturali al suo interno che aiutano a favorire l’eliminazione dei chili di troppo grazie a un metabolismo rapido e delle calorie. Ha effetto saziante per cui non è necessario abbuffarsi eccessivamente ai pasti e aiuta a depurare le scorie e le tossine che si sono accumulate fino ad ora.

Questo integratore funziona molto bene dal momento che si compone di elementi naturali privi di qualsiasi effetto nocivo quali l‘alga spirulina che combatte le cellule di adipe ed evita che si depositino nei punti maggiormente critici e la gymnema che aiuta il metabolismo a lavorare sui carboidrati e lipidi sopperendo alla fame.

Le compresse di Spirulina Ultra sono da assumere almeno mezz’ora prima dei pasti con un bicchiere d’acqua per una posologia di due al giorno.

Questo tipo di integratore esclusivo originale non è in vendita nei negozi oppure e-commerce ma direttamente dal sito ufficiale dove compilando il modulo con i propri dati si accede a una promozione di quattro confezioni di spirulina oltre al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento accessibile tramite PayPal e carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.