Dieta del riso e della mela: programma e benefici

In vista della stagione estiva, si ha bisogno di seguire un regime che possa aiutare a tornare in forma e che depuri anche l’organismo dalle tossine. In tal senso, la dieta del riso e della mela è un programma alimentare particolarmente indicato, anche perché si basa su due cibi ricchi di proprietà e benefici. vediamo come funziona.

Dieta del riso e della mela

Tra i tanti regimi alimentari che si possono seguire, la dieta del riso e della mela è sicuramente una delle migliori al punto da ottenere il consenso anche di nutrizionisti per la sua efficacia. Uno schema considerato molto valido ed efficiente nella perdita di peso dal momento che coniuga alimenti salutari da consumare.

Un tipo di dieta che si basa proprio su due alimenti come il riso e la mela da consumare sia durante i pasti principali, ma anche negli spuntini di metà mattina e merenda, oltre a essere consigliata nella colazione. Se si decide di seguirla in modo corretto e sano aiuta sicuramente a ottenere importanti benefici dal punto di vista del dimagrimento.

Quando si segue una dieta del genere, così come altri programmi o piani alimentari, si consiglia di non affidarsi al fai da te, ma seguire sempre le istruzioni e raccomandazioni degli esperti in materia in modo da non andare incontro a controindicazioni o effetti collaterali che possono compromettere la buona riuscita.

Un regime da seguire soltanto per una settimana circa evitando di andare oltre. In questo modo è possibile ottenere tutti i risultati e benefici che la dieta del riso e della mela fornisce all’organismo aiutando così a ottenere una forma fisica splendida.

Dieta del riso e della mela: funzionamento

Un regime del genere, se seguito nel modo giusto, permette di perdere fino a 3-4 chili in una settimana circa. Il successo della dieta del riso e della mela è dato dal fatto che si consumano alimenti sani che contengono una serie di nutrienti utili all’organismo. Infatti, questi due alimenti sono ricchi di fibre e sali minerali, oltre che di moltissima acqua.

Sono proprio questi componenti che lavorano in sinergia che riescono così a smaltire i chili in eccesso e ad apparire in buona forma. Dal momento che questo regime dura soltanto una settimana, è possibile alternare tra le varie pietanze proposte. Per esempio, a colazione è possibile scegliere tra yogurt magro, caffè o tè non zuccherati, ma anche del latte scremato con cereali integrali.

Lo spuntino di metà mattina e della merenda può essere a base di frutta secca come le mandorle o anche di una mela, come questo tipo di dieta propone. Si consiglia di consumare e preferire il riso integrale, maggiormente di fibre, da preparare al vapore oppure lessato con verdure e ortaggi di stagione per tornare in forma.

Seguire la dieta del riso e della mela significa ottenere diversi benefici dovuti proprio a questi due alimenti. Il riso è un cereale molto consumato e apprezzato, ricco di potassio e altamente digeribile, inoltre se integrale contiene molte fibre, utili per il transito intestinale. La mela, invece, è un frutto che contiene vitamina C e indicato per la perdita di peso.

Dieta del riso e della mela: integratore

A volte, seguire un regime del genere potrebbe non bastare ed è possibile puntare a un supporto che sia naturale e non invasivo per ulteriori benefici. In commercio si trovano diversi integratori, ma il migliore, al momento, secondo esperti e consumatori, è Spirulina Ultra, una formula di origine italiana a base naturale.

Un integratore i cui effetti sono stati riscontrati anche dal Ministero della Salute, segno della sua efficacia. Infatti, aiuta a bruciare l’apporto calorico, ridurre i grassi smaltendoli, stimola il metabolismo aiutando così a dimagrire. Ha proprietà sazianti in modo da non abbuffarsi troppo durante i pasti della giornata.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore come Spirulina Ultra risulta essere funzionante anche per gli ingredienti naturali di cui si compone come l’alga spirulina, da cui prende il nome il prodotto, che ha il compito di bloccare le cellule adipose impedendo di depositarsi e la gymnema che lavora sul processo metabolico dei lipidi e dei carboidrati regolando l’appetito.

I nutrizionisti consigliano di assumerne fino a due compresse prima dei pasti principali con un po’ di acqua per agire fin da subito.

Non si ordina nei negozi fisici o Internet, poiché si tratta di una formula esclusiva e originale. L’acquisto è ammesso soltanto tramite il sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo con i propri dati personali per poi approfittare della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna in contanti al corriere, la carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.