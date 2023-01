Dieta di gennaio: come perdere peso nel 2023

i broccoli, le verze, ma anche i cavolfiori, insieme a frutta e tantissima acqua, sono ingredienti della dieta di gennaio per essere in forma nel 2023,

Il mese di gennaio e l’inizio del nuovo anno è ricco di tanti propositi. Tra i buoni propositi del nuovo anno, per molti, vi è anche quello di dimagrire e tornare in forma. Nei prossimi paragrafi sono forniti alcuni preziosi consigli e suggerimenti sulla dieta di gennaio da seguire per tenersi in forma in modo salutare e corretto.

Dieta di gennaio 2023

Le feste di Natale e di Capodanno hanno lasciato inevitabilmente degli strascichi soprattutto nei punti critici come addome, glutei e anche cosce. Per rimettersi in forma e iniziare l’anno nel modo migliore, la dieta di gennaio 2023 è sicuramente il regime migliore anche per smaltire gli eccessi delle abbuffate natalizie.

Ovviamente sarebbe meglio evitare le classiche diete fai da te che sicuramente causano sempre problemi e non sono adatte. Meglio affidarsi ai consigli sapienti di un nutrizionista ed esperto del settore il quale sicuramente saprà come fare e andrà a stilare un programma dietetico che sia maggiormente indicato per il fisico e stile di vita di ognuno.

Si consiglia di puntare ad alimenti e cibi che possano, non solo smaltire i chili in eccesso, ma anche depurare l’organismo dagli eccessivi. Quindi, un regime detox è il giusto modo per cominciare l’anno liberandosi dai bagordi e dagli eccessi che hanno contraddistinto questo periodo festivo ricco di leccornie e di pasti abbondanti.

Ora è giunto il momento di correre ai ripari e la dieta di gennaio è il programma da cui partire per tornare in ufficio in forma e senza quei chili in più che hanno appesantito. Ovviamente è bene rinunciare a tutti quei piatti di cui si è abusato nell’arco di questo periodo e puntare ad alimenti molto più leggeri e sani.

Dieta di gennaio 2023: consigli

Per seguire nel modo giusto la dieta di gennaio e riuscire, non solo a tornare in forma, ma anche ad acquisire un certo benessere e anche condurre una buona alimentazione, vi sono alcuni consigli e suggerimenti utili. prima di tutto, si consiglia di puntare ai prodotti tipici di stagione, tra cui broccoli, verze e cavoli che hanno anche proprietà detox.

Sono alimenti che fanno bene alla pelle perché ricchi di antiossidanti e vitamina C. Le insalate o anche le minestre a base di questi alimenti sono il giusto modo per cominciare il mese dimagrire naturalmente. Non bisogna mai saltare i pasti, quindi sono sempre ammessi i tre principali, ovvero colazione, pranzo e cena + i due spuntini della mattina e del pomeriggio.

Limitare il numero delle quantità e delle porzioni ma mangiare spesso durante l’arco della giornata. Digiunare non è mai considerata la giusta soluzione dal momento che rischia di rallentare il metabolismo e di arrivare ad abbuffarsi maggiormente ai pasti principali. Per quanto riguarda i condimenti si consiglia di limitare l’uso del sale apportandone soltanto due grammi al giorno.

Invece del sale, è possibile usare moltissimi altri prodotti come erbe aromatiche quale timo o rosmarino, ma anche succo di limone oppure delle spezie che arricchiscono senza gonfiare, oltre a dare sazietà. Si consiglia poi di bere almeno due litri di acqua naturale al giorno e fare il pieno di frutta e verdura di cui sarebbe meglio consumare almeno tre porzioni giornaliere. Limitare il consumo della carne e optare per il pesce due volte a settimana prediligendo quello azzurro come sogliola, orata, ecc.

Dieta di gennaio 2023: integratore naturale



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.