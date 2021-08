Dieta di Jennifer Lopez del supermetabolismo: i benefici

La dieta del supermetabolismo che segue la Lopez permette di velocizzare il processo metabolico e tornare in forma in modo corretto e sano.

Jennifer Lopez è una artista molto amata e seguita. Nota per avere ottenuto il successo in molti campi: dalla musica alla recitazione sino a essere una imprenditrice. L’artista è nota anche per il suo straordinario fisico che riesce a mantenere sempre tonico grazie alla dieta del supermetabolismo che segue. Vediamo in cosa consiste e le sue proprietà.

Dieta del supermetabolismo di Jlo

Per mantenere il suo fisico e ottenere i suoi stessi risultati, Jennifer Lopez segue la dieta del supermetabolismo, un regime alimentare che permette di velocizzare il processo metabolico permettendo di perdere peso e chili in eccesso in tempi brevi. L’artista si dedica a una attenzione particolarmente rigorosa per riuscire a mantenersi così bene anche all’età di 50 anni e oltre.

Segue la dieta del supermetabolismo che, tramite la rotazione dei vari alimenti, aiuta a mantenersi in forma e a riattivare il metabolismo in modo da perdere peso. La sua è una dieta molto sana e salutare, oltre che particolarmente bilanciata. Dal momento che questo regime consiste in una fase in cui a colazione è possibile consumare della frutta, la Lopez non si fa mancare un frullato a base di mirtilli, fragole, lamponi con del succo di limone.

Iniziare con un frullato a base di frutta è ottimo perché è ricco di proteine, inoltre permette di garantire la giusta energia per affrontare i vari impegni della giornata che, nel suo caso, sono davvero tanti. Gli spuntini sono tutti a base di frutta e verdura, infatti è solita consumare, tra un pasto e l’altro, una manciata di noci che fanno bene e aiutano a ottenere un buon benessere.

Nella dieta del supermetabolismo seguita da Jennifer Lopez, il pranzo si basa sul pesce, che può essere del salmone o la sogliola accompagnata da un contorno di verdure, quale broccoli, zucchine e peperoni, ecc. A volte, alterna il pesce con dell’insalata, oppure delle proteine magre come carne bianca di pollo o delle uova. A cena consuma pasti semplici e molto nutrienti. Afferma di bere molta acqua perché la sazia e fa molto sport per mantenere il suo fisico.

Dieta del supermetabolismo: proprietà

La dieta del supermetabolismo che segue la Lopez è stata ideata da Haylie Pomroy, esperta del settore che permette di ottenere ottimi risultati in poco tempo, proprio come dimostra il fisico della nota artista di Portorico. Un regime alimentare particolarmente bilanciato che ha la durata di quasi un mese e che si basa su 3 fasi diverse l’una dall’altra con la possibilità di ruotare i vari alimenti.

La rotazione degli alimenti è molto efficace e utile dal momento che aiuta a stimolare le ghiandole surrenali e le attività del fegato in modo da bruciare correttamente le calorie. Con questa dieta seguita, tra gli altri artisti, anche dalla Lopez, si possono perdere fino a 10 kg in un mese. Permette di rieducare il metabolismo per poter sfruttare i cibi che man mano si consumano.

Si suddivide in tre fasi. La prima ha una durata di due giorni, quindi i primi della settimana in cui si consumano carboidrati, alimenti integrali quali avena e quinoa, proprio come la Lopez e gli spuntini sono a base di frutta. La Lopez mangia delle noci, ma è possibile consumare anche una pera o pesca. La seconda fase è nei giorni del mercoledì e del giovedì si compone di carni magre, come pollo e tacchino, pesce e verdura.

La terza e ultima fase riguarda il venerdì e il fine settimana ed è dedicata a bruciare i grassi stimolando il metabolismo. In questa fase della dieta del supermetabolismo, lo schema alimentare è variegato con la possibilità di consumare alimenti grassi quali frutta secca e pesce. Si consiglia di mangiare ogni 3-4 ore non saltando mai i pasti.

