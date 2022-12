Dieta di Meghan Markle: i segreti del suo fisico

Meghan Markle sa bene che non è facile riuscire a mantenersi sempre in forma, soprattutto quando sei sempre sulla cresta dell’onda. Nonostante le gravidanze, il suo fisico non ne ha risentito. Il merito è dovuto alla dieta di Meghan Markle che l’aiuta a non concedersi sgarri ed essere in forma smagliante. Vediamo come fa.

Dieta di Meghan Markle

Meghan Markle, ex attrice e moglie di Harry, principe di Inghilterra, riesce a mantenere un fisico in forma grazie al regime che segue. La dieta di Meghan Markle, infatti, si basa su un regime e stile di vita particolarmente sano che le permette di avere un fisico tonico anche se è diventata mamma, soprattutto grazie a un programma alimentare che segue.

Ha compiuto 41 anni e nonostante sia mamma bis, continua ad avere un fisico smagliante. Ovviamente riesce a mantenere il suo fisico anche grazie a uno staff composto da nutrizionisti, personal trainer che la seguono e le permettono di non sgarrare. Il merito è anche dato dall’alimentazione che consuma.

Il suo regime è molto sano a base di ricette vegetariane, anche se si potrebbe benissimo definire una dieta pescetariana dal momento che consuma principalmente piatti a base di pesce e crostacei. Comincia la giornata con una colazione molto abbondante a base di tè al limone, porridge di avena seguita da fette di banana e frutta di stagione.

Per quanto riguarda il pranzo, Meghan Markle si concede un pasto a base di avocado toast, mentre per lo spuntino del pomeriggio, quindi della merenda non rinuncia agli smoothies, a base di prodotti green, qualiortaggi e verdure verdi in foglia, come spinaci e cicoria. Per la cena una insalata mista accompagnata da diverse verdure ovviamente biologiche.

Dieta di Meghan Markle: benefici

La dieta di Meghan Markle potrebbe anche essere definita un regime plant based, ovvero un programma alimentare che, come dice il nome, si compone di alimenti sani e freschi. Il suo stile alimentare è sicuramente da copiare, non solo per i benefici che apporta al fisico, ma anche all’ambiente e al mondo circostante.

Si tratta, infatti, di un regime molto sano, completo e ben bilanciato, oltre a essere planet friendly, quindi rispettoso nei confronti della natura e del pianeta. Il suo regime è particolarmente green, infatti si nutre di alimenti freschi, biologici e di prima scelta, proprio per cercare di mantenersi in forma senza danni alla natura e all’ambiente.

Per esempio, la colazione presente nella dieta di Meghan Markle le permette di saziarsi nel modo giusto, di darle le energie necessarie per affrontare i tanti impegni della giornata. Inoltre, essendo una colazione a base di avena e frutta di stagione sicuramente risulta essere particolarmente ricca di fibre proprio grazie al consumo di questi alimenti.

Consuma pochissima carne per uno stile di vita che sia sostenibile per l’organismo e anche per la natura. Secondo gli stessi nutrizionisti, la dieta di Meghan Markle è un regime assolutamente ottimale e vantaggioso per raggiungere un completo benessere sotto tutti i punti di vista. Un regime che presta attenzione all’ambiente e al benessere dell’ecosistema.

Dieta di Meghan Markle: integratore

Considerando che la dieta di Meghan Markle è un regime basato su alimenti e cibi green, è possibile associare anche un integratore che ha elementi naturali al suo interno che donano la giusta efficacia. L’integratore migliore è Spirulina Ultra, un supporto alimentare made in Italy in vendita in compresse che sicuramente aiuta ad accelerare il processo di dimagrimento.

Questo integratore aiuta a bruciare le calorie in eccesso andando a smaltire i grassi e velocizza il processo metabolico permettendo una migliore assimilazione di vari nutrienti e anche un miglioramento della funzione digestiva. Blocca e regola il senso di fame evitando di abbuffarsi in maniera eccessiva.

Spirulina Ultra funziona anche perché dona ottimi risultati, come testimoniato da esperti e consumatori, Inoltre, non causa danni o effetti collaterali dal momento che si basa su componenti naturali quali l’alga spirulina che blocca le cellule adipose e la gymnema, una erba che ha il compito di regolare il senso di fame andando a velocizzare il metabolismo di carboidrati e lipidi.

Inoltre è notificato come sicuro e attendibile dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ne bastano, su consiglio degli esperti, 1 o 2 compresse al giorno da assumere prima dei pasti con dell’acqua per cominciare ad agire sull’organismo e la perdita dei chili in più.

Questo integratore, per la sua formula esclusiva e originale, non è in vendita nei negozi o e-commerce, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati personali e rimanere in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Si attiva così la promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento concesso tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

