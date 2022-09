Dieta flexitariana di Meghan Markle: i benefici e come seguirla

La dieta flexitariana, seguita da Meghan Markle, consente di perdere peso, ma anche di salvaguardare le risorse del pianeta e il suo benessere.

I personaggi dello spettacolo, ma soprattutto i componenti della famiglia reale come Meghan Markle, presenziando a cerimonie ed eventi, devono sfoggiare un bel fisico. Per essere in forma, segue la dieta flexitariana che le ha permesso di ottenere importanti e utili risultati, anche per il bene del pianeta.

Dieta flexitariana di Meghan Markle

Le star, ma anche i componenti della famiglia reale ci tengono a essere in forma per ogni occasione. Meghan Markle, moglie di Harry, ci tiene molto sia alla forma fisica, ma anche al benessere del pianeta. Per questa ragione, proprio come tantissime altre star, anche lei ha deciso di seguire la dieta flexitariana per migliorare il suo aspetto.

Si tratta di un regime che, come dice il nome, è vegetariano, ma comunque particolarmente flessibile. Un regime dimagrante meno restrittivo rispetto alla dieta vegetariana e che le sta dando ottimi risultati, come si evince dal suo fisico in forma. Una dieta che si basa su prodotti di origine vegetale.

Questa dieta seguita da molte star, non vieta la carne, sebbene il suo consumo sia limitato soltanto a una o due volte a settimana, a differenza del regime vegetariano che non prevede di assumere questo prodotto. Un regime che aiuta a perdere peso consumando alimenti vegetali e che possono seguire tutti, anche coloro che non amano fare molti sacrifici.

La dieta flexitariana prevede il consumo di alimenti di origine vegetale come i legumi e i prodotti derivati da piante. Infatti, Meghan Markle si dice molto appassionata di questi piatti e, nel suo regime, non rinuncia a questi alimenti, oltre al consumo di carne bianca e pesce, quindi fonti proteiche. in questo percorso, ai cereali e alimenti integrali si può anche aggiungere un piatto a base di verdure.

Dieta flexitariana di Meghan Markle: benefici

Un regime di questo tipo apporta tantissimi benefici al fisico e alla salute. La forma fisica di Meghan Markle che segue la dieta flexitariana è proprio un esempio in tal senso. Un regime considerato particolarmente equilibrato e bilanciato proprio perché si basa su alimenti di origine vegetale che, non solo aiutano a perdere peso, ma anche a salvaguardare il proprio benessere.

Oltre a essere un regime sano, permette anche di contribuire una vita longeva. Un regime sostenibile perché, oltre a perdere peso e dimagrire, aiuta anche l’ambiente. Consumare meno carne permette di combattere l’allevamento e l’agricoltura intensivi optando per una alimentazione più sana, ma anche maggiormente naturale.

Seguire la dieta flexitariana di Meghan Markle permette anche di avvicinarsi a un futuro maggiormente green rispettando il pianeta e tutte le sue risorse. La Markle ha cominciato a seguire questo regime durante la sua prima gravidanza per recuperare la forma fisica dopo i chili accumulati durante il parto.

Un regime dimagrante utile da seguire anche durante la gestazione proprio per il consumo di alimenti di origine vegetale e di proteine nobili. Non bisogna poi superare il consumo di carne rossa almeno una volta a settimana, mentre la bianca va consumata almeno due volte. Una dieta che aiuta a stare bene con attenzione al pianeta.

