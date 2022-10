Dieta di novembre: i migliori cibi ed integratori detox di stagione

Seguire la dieta di novembre significa mettere in tavola tutti alimenti tipici, come il cavolo, la zucca, ma anche i broccoli che aiutano a depurarsi.

Il mese di novembre può aiutare, grazie ai tanti prodotti che si trovano sulle bancarelle e nei supermercati, a tornare in forma. Sono diversi i cibi da inserire nella dieta di novembre. Qui vediamo come seguirla per ottenere importanti risultati e cosa consumare in questo periodo dell’anno.

Dieta di novembre

il mese di novembre, complice anche il clima e il freddo, è sicuramente il periodo ideale da cui ripartire per seguire una dieta che sia equilibrata, che aiuti a dimagrire e anche a depurare l’organismo nel modo migliore possibile in attesa poi dei bagordi che ci aspettano nel mese natalizio ricco di leccornie e tantissimo cibo.

La stagione autunnale è un periodo in cui bisogna fortificare il corpo, soprattutto le ossa e le articolazioni che, con il clima, rischiano di risentirne maggiormente. Molto importante anche avere uno schema, un programma alimentare che tenga conto sia del clima, ma anche del proprio stile di vita e routine di lavoro.

In questa fase diventa importante e fondamentale pianificare le energie e dare maggiore vigore al fisico, alle ossa e alle articolazioni con alimenti che siano adatti e mirati a tal proposito. Il mese di novembre è l’ideale perché sono diversi gli alimenti e i prodotti di stagione da portare sulle tavole in modo da seguire la dieta e perdere così qualche chilo in eccesso.

In questo periodo si cambiano anche le proprie abitudini alimentari per cercare di adattarle alla stagione e al clima, in generale. Il regime del mese di novembre dovrebbe prevedere circa 1400-1500 calorie che sono l’ideale per perdere peso e, quindi, dimagrire. Inoltre, consumando determinati cibi detox è possibile sgonfiarsi in breve tempo.

Dieta di novembre: come seguirla

Seguire la dieta di novembre è molto facile anche perché sono davvero tantissimi gli alimenti detox che aiutano a sgonfiare e che sono presenti sulle tavole. Inoltre, è un tipo di regime che elimina le tossine e le scorie, oltre ai liquidi in eccesso. Permette di sentirsi molto leggeri con l’organismo che gode di una serie di benefici e vantaggi.

Un regime ricco di tantissimi nutrienti come vitamine e sali minerali che aiutano ad affrontare i malanni stagionali che giungono nel periodo invernale. per depurare l’organismo, è possibile consumare dei frutti come il kiwi che sono ricchi di fibre e favoriscono la motilità intestinale favorendo anche una buona evacuazione.

Un frutto da inserire nella dieta di novembre poiché aiuta a ridurre il gonfiore addominale facilitando la digestione. I mandarini e le arance sono ricchi di vitamina C, quindi utili per contrastare il raffreddore e combattono anche la ritenzione idrica. Non può mancare il cavolo, uno degli alimenti migliori perché poco calorico e saziante.

La zucca non è solo un alimento tipico del mese di ottobre, ma si può consumarla anche in novembre in tantissimi modi. Novembre è anche il mese del radicchio che rinforza l’organismo e del melograno con cui preparare ottimi succhi e centrifughe. Sulla tavola in questo periodo si consiglia di consumare anche le minestre o i passati di verdura che fanno bene al fisico.

