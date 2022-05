Dieta di stagione: i migliori cibi consigliati e quali evitare

Con la dieta di stagione è possibile consumare alimenti tipici del periodo, quali fragole, ciliegie, ma anche agretti e verdure che aiutano a stare bene.

Per essere in forma e avere un fisico tonico, è possibile affidarsi ai molti cibi e alimenti presenti nei supermercati o bancarelle del mercato da portare in tavola. Sono alimenti da consumare nella dieta di stagione che hanno proprietà benefiche ed efficaci per la salute. Qui alcuni consigli su quali mangiare e quelli da evitare.

Dieta di stagione: consigli

In questo periodo dell’anno, complice anche il caldo e la bella stagione, è bene fare attenzione a ciò che si mangia in modo da prepararsi alla prova costume e all’appuntamento con l’estate. Molto importante seguire una dieta di stagione con alimenti tipici del periodo che facciano bene e permettano di dimagrire in modo sano e naturale.

In questo periodo sono molti coloro che si preparano in vista dell’estate e della prova costume. Molto importante seguire una dieta che rispecchi il moto delle stagioni. Sicuramente si tratta di un regime dal basso contenuto calorico, ricco di nutrienti utili a mantenere un fisico snello e in forma. Un programma dietetico a base di alimenti vegetali che riattivano il metabolismo.

Tra gli alimenti che non possono assolutamente mancare, vi sono le fragole, considerate un vero toccasana per l’organismo. Sono ricche di acqua, idratano l’organismo e accelerano il processo metabolico. Hanno molte fibre e vitamina C, oltre a favorire la digestione e sono ricche di antiossidanti naturali che rallentano il processo di invecchiamento. Le ciliegie sono un altro frutto di stagione perfetto da consumare in questo periodo.

Gli ortaggi da consumare in questo periodo sono vari e hanno tante proprietà, tra cui eliminare le tossine che si sono accumulate durante il periodo invernale. Le erbette, gli agretti, la lattuga, i finocchi, ma anche i fiori di zucca, compreso gli asparagi, le zucchine e la rucola sono alimenti da portare in tavola per i tanti benefici che apportano all’organismo.

Dieta di stagione: cosa evitare

Per riuscire a seguire bene la dieta di stagione, bisogna anche fare attenzione a quali cibi sarebbe meglio non consumare in questo periodo. Sono alimenti considerati dannosi per la salute in quanto hanno effetti controproducenti e rischiano di fare male con conseguenze come aumento del girovita e altre patologie che possono influire.

Molto importante cercare di evitare tutti quegli alimenti che sono ricchi di grassi e di zuccheri o limitarne le quantità evitando così di abbuffarsi. Le merendine, i biscotti, i cibi preconfezionati e industriali, ma anche da cucina, salse e, in generale, gli alimenti industriali non dovrebbero essere presenti in tavola.

Bisogna poi evitare tutti quegli alimenti salati, come i salumi, i formaggi, gli insaccati che aumentano la ritenzione idrica, essendo ricchi di sodio e favoriscono il sovrappeso, l’obesità, la cellulite, ma anche le malattie dell’apparato cardiovascolare e altri disturbi che possono essere particolarmente seri e preoccupanti.

Nella dieta di stagione non è consigliato il consumo delle banane poiché ricche di zuccheri e grassi. Si raccomanda di evitare anche le patate preparate in ogni modo in quanto contengono amido che aumenta i grassi e i centimetri del girovita. Per quanto riguarda il consumo di pizza, è preferibile ordinarla con verdure o con pomodoro.

Dieta di stagione: integratore

Alla dieta di stagione, per ottenere utili benefici dall’alimentazione, si può associare un integratore considerato il migliore per le sue proprietà. Si tratta di Piperina & Curcuma Slim, un prodotto in vendita in compresse che è apprezzato sia da esperti, ma anche da consumatori e che ha ottenuto anche una notifica dal Ministero della Salute, segno di efficacia e di garanzia.

Un integratore di origine italiana che possono assumere tutti coloro che vogliono perdere peso in modo naturale e sano. Attiva il metabolismo, ha proprietà depuranti e detox per il fegato, i reni e anche l’intestino. Migliora l’assimilazione digestiva favorendo il metabolismo, sazia evitando così di abbuffarsi troppo ai pasti.

Possono consumarlo tutti, a eccezione delle donne in gravidanza e dei soggetti con problemi gastrointestinali. Non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali. Non ha nessuna sostanza nociva o dannosa. Ne basta una compressa poco prima dei pasti con un bicchiere abbondante di acqua per ottenere ottimi risultati.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Piperina & Curcuma Slim funziona molto bene perché al suo interno si compone di elementi a base naturale che forniscono risultati concreti, come la piperina presente nel pepe nero che accelera il metabolismo aiutando a dimagrire in breve tempo; la curcuma, una spezia che si usa nella cucina orientale e che ha proprietà depuranti in quanto elimina sia le scorie che le tossine, ma anche il silicio colloidale che, lavorando in sinergia con gli altri componenti, ne aumenta l’efficacia proteggendo la pelle, i tendini e le ossa.

Una formula originale ed esclusiva non ordinabile nei negozi o Internet, ma collegandosi qui al sito ufficiale compilando il modulo e rimanendo in attesa per la telefonata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Ha un costo promozionale di 49,99€ per 4 confezioni con pagamento da fare alla consegna al corriere oppure con Paypal o carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.