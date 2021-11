Dieta di stagione: come dimagrire con frutta e verdura sana

La dieta di stagione, con alimenti come melograno, zucca e broccoli, permette di tenersi in forma in modo sano e salutare, oltre che prevenire i malanni.

Per poter perdere peso in modo sano, si consiglia di sfruttare gli alimenti tipici della stagione in quanto hanno proprietà e benefici utili al dimagrimento. La dieta di stagione si basa proprio su questi cibi che fanno bene aiutando a tenersi in forma in modo sano e salutare per il periodo. Qui si trovano alcuni utili consigli e suggerimenti sul miglior regime alimentare dimagrante per prevenire i malanni ed essere in salute.

Dieta di stagione

Le giornate fredde sono giunte e le giornate di sole si accorciano sempre più con l’inverno ormai alle porte. In questo periodo, le influenze e i raffreddori insieme ai primi malanni di stagione mettono l’organismo e la salute a dura prova. Per contrastarli e combatterli, si può seguire la dieta di stagione ricca di tantissimi alimenti, come frutta e verdura facili da assimilare e gustare.

Un regime del genere deve essere ricco soprattutto di vitamine e di nutrienti che si trovano soprattutto in alimenti quale la frutta e la verdura che non devono assolutamente mancare in questo periodo dell’anno. Per il proprio benessere è molto importante consumare frutta e verdura di stagione che ha proprietà nutritive e benefici fondamentali per la salute del fisico e dell’organismo.

Uno stile di vita corretto è importante da seguire nella dieta di stagione per consumare cibi tipici del periodo in modo da mantenere il proprio corpo in equilibrio e salute. Molto importante, considerando che la scelta dei cibi è varia e ampia, di cercare di diversificare il più possibile l’alimentazione.

In questo modo, alternando anche i vari alimenti tra i pasti della giornata, è possibile far funzionare meglio l’organismo in modo che sia maggiormente in forma. Cominciare la giornata con una spremuta a base di melograno è un ottimo modo, considerando anche i benefici di questo alimento.

Dieta di stagione: consigli

In questo periodo, sono tantissimi i tipi di frutta e verdura che si possono assumere nella dieta di stagione e che aiutano a combattere i primi malanni del periodo. Il melograno è uno dei frutti che non può mancare, anche perché ricco di nutrienti come la vitamina C e ha proprietà depuranti, antiossidanti, oltre a far bene al sistema immunitario.

Un altro ottimo alimento è il kiwi che previene il raffreddore, oltre a essere utile per coloro che hanno problemi di stitichezza dal momento che favorisce la motilità intestinale. La mela è un frutto tipico da assumere nella dieta di stagione perché ricco di vitamina B e C. Inoltre, ha pochissime calorie ed elimina le tossine nel corpo e si può consumare in varie ricette.

Durante questo periodo, sulle bancarelle del mercato o al supermercato, si trovano le arance che contengono tantissima vitamina C per combattere i malanni di stagione. Contengono anche antiossidanti che favoriscono la produzione di collagene, fondamentale per la salute delle ossa, della pelle e della cartilagine.

I cachi sono un altro frutto da consumare durante la dieta di stagione, anche se contenendo tantissimi zuccheri, è bene non abusarne e fare attenzione. Tra la verdura, la zucca da consumare in vari modi: zuppe o minestroni, ma anche i broccoli, i cavolfiori o anche la verza oppure i funghi. Sono tutti alimenti che fanno bene e apportano le giuste proprietà.

