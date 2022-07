Dieta ideale contro il caldo: quale seguire e i benefici

Gli alimenti come la zucchina, i cetrioli, ma anche le insalatone insieme alle proteine del pesce sono da aggiungere alla dieta contro il caldo.

Il caldo estremo di questi giorni sta mettendo a dura prova il nostro organismo e stato di benessere. Per riuscire a recuperare le energie e stare meglio, è fondamentale seguire una dieta che aiuti a combattere la calura opprimente. Scopriamo quali sono i cibi più adatti da consumare in questo periodo.

Dieta ideale contro il caldo

Per combattere il caldo opprimente di questi giorni, un piccolo aiuto, oltre ai soliti che già conosciamo, viene dalla tavola. Una alimentazione adatta è la dieta ideale per riuscire a tollerarlo, come spiegano anche gli esperti del settore che forniscono preziosi consigli al riguardo. In estate si tende mangiare fuori spesso e si perdono molti sali minerali a causa della sudorazione.

L’idratazione è fondamentale, ma bisogna cercare di bere poco e in modo frequente e spesso durante l’arco della giornata. Nei mesi di giugno e luglio che sono solitamente, secondo il meteo, i mesi più caldi, è bene prediligere alimenti che siano freschi e leggeri preferibilmente crudi evitando la cottura. Quindi, via libera a insalatone di lattuga, pomodori e anche cetrioli.

Sono cibi che è necessario abbinare a una fonte proteica come la carne bianca quale il tacchino o il pollo oppure il pesce perché ricco di acidi grassi polisaturi che sono fondamentali per un buon apparato cardiovascolare, migliorare la digestione e che hanno un basso apporto e contenuto calorico. Le uova e i formaggi che sono ricchi di calcio e di vitamina D non devono mancare nella dieta contro il caldo.

Il latte e i suoi derivati, come latticini e yogurt, sono consigliati perché ricchi di nutrienti. Si consiglia poi di consumare cibi ricchi di acqua come la frutta, ottima sia a fine pasto, ma anche come spuntino di metà mattina o del pomeriggio. Il gelato può essere una alternativa al pasto nei giorni più caldi ed è meglio prediligere sorbetti e granite. Bisogna evitare gli zuccheri, i grassi e anche le bevande gassate, oltre al ghiaccio che può causare congestioni.

Dieta ideale contro il caldo: benefici

Seguire una dieta contro il caldo permette di apportare al fisico tutti quei benefici e vantaggi di cui ha maggiormente bisogno per riuscire a contrastarlo. Consumare alimenti leggeri e ipocalorici aiuta a combattere l’arsura e il clima torrido di questi giorni. Bere molto e spesso è l’ideale per idratarsi nel modo corretto e anche per depurarsi eliminando le scorie e le tossine.

L’acqua minerale è la bevanda adatta da bere quando fa eccessivamente caldo dal momento che contiene tutta una serie di nutrienti come calcio, magnesio e potassio. Nella dieta contro il caldo non possono mancare alimenti come la zucchina, il cetriolo, l’anguria e il melone che sono gustosi, ma anche dissetanti e idratanti.

Consumare pasti leggeri e con pochi grassi non solo aiuta a sentire meno il caldo, ma permette anche di mantenersi leggeri cercando di affrontare nel modo migliore la prova costume. Gli spuntini di metà mattina e del pomeriggio a base di frutta hanno proprietà dissetanti e rinfrescanti, e permettono di mantenere l’organismo in buona salute.

Con le temperature che tendono a salire, consumare alimenti ricchi di calcio e magnesio permette di eliminare il senso di spossatezza e di stanchezza che il caldo causa. Seguire questa dieta significa anche assumere i nutrienti giusti che diano energia. I cibi leggeri tendono a favorire la digestione ed è bene consumarli nelle giuste porzioni

Dieta ideale contro il caldo: integratore

