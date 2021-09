Dieta lampo autunnale: i migliori cibi detox

La dieta lampo autunnale è perfetta per la perdita di peso e molto altro ancora. Scopriamo insieme, nei paragrafi a seguire, come seguirla correttamen

Una dieta lampo può essere essenziale per tutte quelle persone che hanno bisogno di perdere peso velocemente, tuttavia, mantenendo nel tempo il peso forma ottimale, allo scopo di non vanificare i risultati raggiunti e poter vantare la perfetta forma fisica di un tempo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come disintossicare l’organismo con gli alimenti tipicamente autunnali.

Dieta lampo autunnale

Durante le vacanze estive, anche se le nostre tavole sono ricche di frutta e verdura fresche di stagione, solo di rado può capitare di badare anche alla linea ed è così che, concluso il periodo del relax più totale, ci si rende conto di aver messo su qualche chilo.

Una dieta lampo autunnale, da seguire con attenzione e, allo stesso tempo, con molta flessibilità, è quello che ci vuole per ritornare al peso forma ottimale di un tempo, senza alcuno sforzo e, semplicemente, facendo affidamento sui cibi tipicamente autunnali che, oltre ad essere perfetti per la perdita di peso e il benessere psicofisico del proprio organismo, sono anche gustosi.

Dieta lampo autunnale: benefici

I benefici che si ottengono con la dieta lampo autunnale sono numerosi, prima di tutto, perché questa tipologia di dieta non è rigida, in secondo luogo, perché si affida ad una serie di alimenti tipicamente autunnali che, oltre ad essere gustosi, sono ideali per perdere peso e sgonfiare l’addome, data la loro azione drenante e disintossicante.

La zucca, la radice di pastinaca, la melagrana, il kaki, il mirtillo rosso, la barbabietola, la patata dolce e il cavolfiore sono alimenti tipicamente autunnali alla base di numerose ricette gustose e salutari, perfette, dunque, per il mantenimento del peso forma ottimale, per contrastare la ritenzione idrica, combattere l’azione dannosa dai radicali liberi e l’invecchiamento cellulare e, in linea di massima, preservare il benessere psicofisico del proprio organismo.

Dieta lampo autunnale: miglior integratore

Quando si segue una dieta, indipendentemente dalla tipologia e l’obiettivo che ci si prefissa, l’idea di supportarla con l’assunzione regolare di un integratore alimentare non può mai essere sbagliata, data la capacità che l’integratore alimentare ha non solo di velocizzare, da parte della persona a dieta, il raggiungimento del fine ultimo, ma anche quella di rendere tale fine effettivo.

Tra i diversi integratori alimentari che il mercato propone, Supremo Slim 5 si presenta come il migliore in assoluto, tra le altre cose, anche per la sua capacità di fungere da drenante naturale e metabolismo dei lipidi.

Grazie alle sue proprietà dimagranti è considerato il miglior integratore naturale del momento. Infatti è il più abbinato nelle varie diete.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Supremo Slim 5:

Tra i numerosi integratori alimentari che il mercato propone, Supremo Slim 5 si distingue perché, per la prima volta, combina insieme i cinque principi attivi essenziali per la perdita di peso, ovvero:

Cannella

Gynostemma

Guaranà

Glucomannano

Betulla

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Supremo Slim 5 è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Supremo Slim 5 è in promozione a 49,00 € anziché di 82. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.