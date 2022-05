Dieta mediterranea estiva: i consigli e cosa mangiare

Gli ortaggi, la frutta e la verdura di stagione sono gli alimenti tipici della dieta mediterranea estiva da seguire per un fisico snello e tonico.

Per poter essere in forma in vista dell’estate, è bene seguire un regime alimentare specifico e che abbia i giusti benefici. Il migliore, tra tanti, è la dieta mediterranea estiva che ha tutti gli elementi adatti per perdere peso e migliorare la salute. Vediamo cosa mangiare e i giusti consigli per poterlo seguire nel modo migliore.

Dieta mediterranea estiva

Un regime molto apprezzato considerato il migliore tra tutti gli stili alimentari. La dieta mediterranea non è solo un regime alimentare, ma un vero e proprio modello e una filosofia di vita in grado di apportare tantissimi benefici. Per la stagione estiva, è l’ideale da seguire proprio perché si fonda su cibi tipici di stagione che fanno bene e che sono utili, non solo ai fini del dimagrimento.

Un regime adatto da seguire nella stagione estiva perché permette di mantenersi in forma e sfoggiare un fisico asciutto in vista della prova costume. Si compone di alimenti che giocano un ruolo importante: dai cereali alla frutta passando anche per l’olio di oliva che è alla base di questo regime e modello di vita. Inoltre, consumare verdure e altri alimenti di stagione aiuta a perdere peso in modo corretto.

Un regime e una filosofia di vita in grado di apportare tantissime proprietà, non solo in termini di dimagrimento. Seguire la dieta mediterranea estiva vuol dire anche migliorare tutta una serie di apparati in modo che funzionino correttamente. Permette di proteggersi da disturbi all’apparato cardiocircolatorio, ma anche neurologici, oltre a combattere l’obesità, una tematica seria e importante.

Non ha solo vantaggi da un punto di vista della salute e del dimagrimento. Seguire questa filosofia di vita significa anche consumare alimenti adatti che permettono di idratare la pelle rendendola maggiormente elastica. Il consumo di cereali, ricchi di fibre, è importante perché migliora la funzionalità e riequilibra l’attività intestinale.

Dieta mediterranea estiva: cosa mangiare

Un regime del genere è molto utile da seguire durante il periodo estivo anche perché aiuta a combattere alcuni malesseri e disturbi tipici della stagione. Le verdure e gli ortaggi sono sicuramente uno dei pilastri della dieta mediterranea estiva. Sono alimenti ricchi di fibre e, quindi, importanti, ai fini dell’attività intestinale, oltre a risolvere i problemi di stitichezza.

Secondo l’esperto, la frutta fresca come le albicocche, le mele e anche il melone sono ottimi alleati da consumare in questo periodo. Sono ricchi di acqua e di sali minerali che aiutano a dare energia, ma anche a combattere la disidratazione. La ricotta è uno dei formaggi più magri che vi siano e in estate è possibile abbinarla a fonti proteiche e ortaggi come le zucchine.

La frutta e la verdura si trovano ovunque e sono alimenti che non possono mancare nella dieta mediterranea estiva. Affinché questo regime funzioni nel modo migliore, è necessario consumare dalle 8 alle 10 porzioni giornaliere di frutta e verdura. Le melanzane, le zucchine, i pomodori sono alimenti che saziano permettendo di dimagrire nel modo giusto.

I pasti estivi da inserire nella dieta mediterranea devono essere leggeri, freschi, ma anche gustosi al tempo stesso e ipocalorici. La pasta fredda con i pomodorini da condire con un filo di olio d’oliva è sicuramente un piatto tipico di questo regime e del periodo estivo.

