Dieta paleo: programma del regime degli antenati

Alcuni regimi alimentari prendono ispirazione ed esempio dagli antenati per stare bene e in forma. Un esempio è proprio la dieta paleo o del paleolitico che apporta importanti benefici, anche se uno studio in merito sembra dare un’altra versione. Vediamo in cosa consiste questo regime e come seguirlo nel modo migliore.

Dieta paleo

Si è sempre pensato, anche in base a certi studi, che il regime degli antenati fosse caratterizzato soprattutto dal consumo di carne. In realtà, in base a uno studio condotto ultimamente, sembra che la dieta paleo non sia proprio di questo tipo. Uno studio condotto negli USA ha fatto emergere che l’alimentazione fosse a base vegetale e non esclusivamente carnivora.

Un regime che, al di là degli studi e delle tesi più o meno veritiere sostenute, è particolarmente in voga soprattutto negli ultimi anni, anche grazie a personaggi dello spettacolo come Uma Thurman e Miley Cyrus che la seguono con risultati più che soddisfacenti, a giudicare dal loro fisico.

Per uno stato di salute migliore, al giorno d’oggi bisognerebbe seguire la dieta paleo e quindi consumare gli alimenti come facevano gli uomini durante l’età paleolitica. Seguire un regime alimentare del genere, insieme anche a un buon allenamento, permette di sentirsi bene sia da un punto di vista fisico che mentale.

In questo programma alimentare sono ammessi e quindi consumabili tutti quegli alimenti e cibi che erano reperibili nell’età paleolitica. Sono tutti alimenti di origine vegetale, quindi derivanti dalla natura senza l’ausilio dell’uomo, quindi no ai dolci e ai cereali. La frutta, la verdura e le fonti vegetali sono assolutamente ammesse anche perché low carb e ricche di proteine.

Dieta paleo: benefici

Seguire la dieta paleo significa apportare al proprio fisico e organismo tutta una serie di vantaggi e di benefici utili, non solo al dimagrimento. Un tipo di programma alimentare che consente di ottenere diverse proprietà per il proprio organismo, soprattutto se in comparazione con un’alimentazione di dolci e cereali che questo regime non ammette.

Gli alimenti freschi come il pesce, la frutta, gli ortaggi, i legumi, le uova, solo per citarne alcuni, hanno molte più proprietà e sono ricchi di maggiori fonti nutritive rispetto a quei cibi trattati come appunto i dolci e il classico cibo da fast food. Sono cibi che favoriscono non solo una buona forma fisica, ma anche un miglioramento dell’energia aiutando a sentirsi più forti.

Nella dieta paleo sono ammessi gli snack ricchi di fibre dal momento che hanno proprietà sazianti, quindi in grado di fornire i nutrienti necessari per non abbuffarsi. Sono cibi dal gusto ottimo con cui preparare tantissimi piatti mescolandoli insieme. Un esempio è l’uso della farina di cocco e i semi di chia al posto della farina bianca per avere maggiori fonti proteiche e meno carboidrati.

Dieta paleo: formula dimagrante

Per ottenere un dimagrimento rapido, alla dieta paleo e a un’attività fisica moderata e costante, si consiglia di associare anche una formula dimagrante dalle proprietà ottimali. Un rimedio a base naturale quale Keto Brucia, un integratore in compresse particolarmente consumato e utile nel processo di dimagrimento.

Una formula alimentare dimagrante che funziona a livelli molto alti permettendo di bruciare i depositi adiposi e i grassi come carburante di energia in modo naturale. Grazie al consumo di questo integratore, si raggiunge in maniera facile lo stato di chetosi, un meccanismo che porta il fisico a bruciare i grassi di scorta.

Non solo aiuta a raggiungere la chetosi, ma anche a mantenere il peso forma in modo stabile. Keto Brucia funziona così bene grazie agli ingredienti al suo interno del tutto naturali e quindi privi di effetti collaterali e controindicazioni. I componenti di questa formula sono:

Estratto di faseolamina, quindi fagiolo bianco che riduce l’apporto dei carboidrati aiutando ad arrivare rapidamente alla chetosi

Tè verde: stimola il metabolismo naturalmente grazie alle proprietà termogeniche

Cannella: attiva il metabolismo bruciando i grassi

Alga spirulina: ha proprietà nutritive e aiuta il fegato a metabolizzare i grassi.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Per la posologia di questo integratore bisogna affidarsi al nutrizionista che raccomanda due compresse prima dei pasti principali con un bicchiere d’acqua.

Per ordinare Keto Brucia basta che il consumatore si colleghi al sito ufficiale del prodotto inserendo i dati per poi ricevere la chiamata dell’operatore. Il prodotto è in promozione a 49,99€ invece di 99,99 per 4 confezioni con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna con una spedizione celere in arrivo in 48 ore.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.