Dieta Pegan: il regime dimagrante naturale

La dieta Pegan si basa su elementi naturali come proteine magre, frutta e verdura che aiutano a dimagrire in modo naturale.

Gli stessi nutrizionisti ed esperti dell’alimentazione affermano che, per stare in buona salute, bisognerebbe consumare maggiori quantità di frutta e verdura. Per questa ragione, la dieta Pegan è considerata l’ideale anche perché sostenibile e del tutto naturale. Vediamo come è strutturata e cosa mangiare per essere in forma.

Dieta Pegan

Un regime alimentare che ha avuto origine negli Stati Uniti e che sta già ottenendo diversi consensi anche tra le stesse celebrità oltreoceano. La dieta Pegan è stata ideata da Mark Hyman, un nutrizionista che ha anche scritto diversi libri a riguardo. Un programma alimentare che combina aspetti della dieta paleolitica, ma anche vegana.

Un regime grazie al quale è possibile perdere peso in modo salutare senza troppi sacrifici e rinunce evitando di compromettere la salute. Si fonda sui due tipi di diete: la vegana che prevede il consumo di alimenti quali cereali e vegetali e aiuta a dimagrire, oltre a tutta una serie di benefici che è in grado di apportare al fisico.

Il regime paleolitico chiamato in questo modo per via degli alimenti di cui si nutrivano gli uomini durante la preistoria si basa su un programma per cui le proteine sono la fonte principale eliminando gli zuccheri e i carboidrati in modo da ridurre e tenere sotto controllo la fame nervosa. Le proprietà di questi due regimi alimentari danno origine alla dieta Pegan.

Una dieta raccomandata anche perché ipocalorica, dal momento che ha soltanto pochissime calorie, ma ricca di una serie di nutrienti per l’organismo come i carboidrati, le vitamine, i minerali, i grassi, le proteine tutti da consumare nelle giuste quantità e dosi. Si può scegliere tra alimenti biologici e freschi, soprattutto frutta e verdura, insieme agli Omega 3.

Dieta Pegan: come funziona

Seguire la dieta Pegan è molto facile non solo per gli alimenti da consumare, tutti rigorosamente di stagione, ma anche perché aiuta a dimagrire naturalmente e a sostenere la salute nel modo migliore. Un regime che ha delle linee guida dove si consumano soprattutto frutta e verdura, ma sono ammessi anche carne, alcuni tipi di pesce, noci, semi e tanti legumi.

Rispetto alla dieta paleo o vegana da cui trae spunto per alcuni alimenti, questo tipo di regime è molto meno rigido e restrittivo, ma risulta utile per dimagrire velocemente. Ha poi un impatto positivo sull’ambiente, è sostenibile per cui si può anche seguire, se si vuole, per tutta la vita senza danni o effetti collaterali all’organismo.

Per seguire la dieta Pegan è bene sapere che nel proprio pasto, che sia pranzo o cena, non devono mancare mai le proteine che siano vegetali o animali, quindi carne bianca o pesce e le fibre alimentari fornite dalla frutta e verdura da consumarsi sia cotta che cruda, gli Omega 3, quindi i semi oleosi, l’avocado e la frutta secca.

Si potrebbe cominciare la giornata con una colazione a base di fette biscottate integrali, del caffè senza zucchero e del tè verde. Il pranzo è consigliabile del riso integrale con zucchine e per cena un trancio di salmone con delle verdure al vapore. Gli spuntini del mattino e del pomeriggio possono essere a base di verdure o frutta secca senza dimenticare i due litri di acqua giornaliera.

