Dieta per Natale: i consigli dell'esperto

Nella dieta per Natale basta consumare alimenti naturali come cicoria, carciofi e cardi che mantengono il fisico.

IL Natale fa inevitabilmente rima con tantissimi piatti e leccornie. In quei giorni si ingrassa, ma è possibile lasciarsi andare senza sentirsi in colpa seguendo la dieta per Natale che aiuta a essere in forma. Scopriamo su cosa si basa, come mangiare per non eccedere e salvaguardare così il proprio girovita.

Dieta per Natale

Mancano pochi giorni e ci si riunirà con i parenti per festeggiare il Natale che non significa soltanto regali, ma anche manicaretti e leccornie. Il rischio, come sempre accade, è ritrovarsi, tra cenoni, buffet e pranzi, con molti chili e calorie in più. Per dosare le porzioni dei vari pasti, la dieta per Natale è il regime maggiormente indicato per questo periodo dell’anno.

Un problema che, come sempre, preoccupa moltissimi italiani dal momento che è quasi d’obbligo ingrassare di due o tre chili tra una fetta di Pandoro e un piatto di tortellini o un pezzo di cotechino. Riuscire a seguire un regime adatto alcuni giorni prima può aiutare ad arrivare nella giusta forma e senza troppi eccessi.

Nella dieta per Natale, si consiglia anche di bere durante il giorno dell’acqua con del limone spremuto che aiuta, grazie alle proprietà di questo agrume, a disinfiammare, ma anche a ridurre il senso di fame e quindi non abbuffarsi eccessivamente. No a eliminare qualsiasi carboidrato a digiuni forzati.

che si consumano in modo da mantenere, non solo la forma fisica, ma anche un buon equilibrio a tavola. Un pranzo leggero, magari a base di verdure e di proteine, limitando il consumo della pasta e del pane, sicuramente aiuta a prepararsi in vista della vigilia e del pranzo di Natale.

Dieta per Natale: le tre C

Per seguire nel modo migliore la dieta per Natale evitando di abbuffarsi, è possibile, secondo il parere dei professionisti dell’alimentazione, affidarsi alla regola delle tre C. Le tre C equivalgono a tre alimenti che iniziano con questa lettera, quali carciofi, cicoria e cardi. Sono elementi che drenano, disintossicano e aiutano a eliminare le tossine.

Sono considerati un vero e proprio toccasana del benessere al punto che è possibile mangiarli in vari modi. I carciofi si possono mangiare crudi con un po’ di limone oppure marinati magari prima di una frittura. I cardi vanno benissimo lessati con l’aggiunta di un po’ di olio, mentre la cicoria, unita ai finocchi crudi in insalata, aiuta ad arrivare meno affamati.

Durante il periodo natalizio, sono tanti anche i dolci presenti sul tavolo. Nella dieta per Natale sarebbe bene limitare il consumo eccessivo evitando di fare colazione o gli spuntini a base di torrone o panettone. Uno spuntino a base di frutta secca aiuta a essere in forma e poi è ricco di nutrienti che non vanno a peggiorare la circonferenza del girovita.

Nel caso poi si andasse a pranzo o a cena al ristorante è bene fare attenzione al consumo di calorie e di zuccheri. Se nel menù è prevista la pata sarebbe meglio evitare poi la frutta e il Panettone per non aggiungere ulteriori grassi e carboidrati.

