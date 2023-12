Dieta prima di Natale: come essere in forma per le abbuffate

La dieta prima di Natale, con alimenti adeguati, mantiene in forma in modo salutare evitando i troppi eccessi e bagordi a tavola.

Con il Natale alle porte, bisogna pensare anche a salvaguardare la linea considerando i tanti piatti e leccornie che si consumano in quei giorni di festa. Per arrivare preparati ed evitare così di ingrassare eccessivamente, la dieta prima di Natale aiuta sicuramente a essere in forma senza privarsi troppo di alcune pietanze. Vediamo come fare con alcuni consigli.

Dieta prima di Natale

Ormai manca davvero poco e in tutte le case si festeggerà il Natale. Una festa che non è solo occasione di scambiarsi doni o stare con la famiglia, ma anche assaggiare e gustare alcuni celebri manicaretti che solitamente si preparano in questo periodo. Per prepararsi ed evitare di ingrassare, la dieta prima di Natale è sicuramente il regime adatto da adottare.

Come al solito, considerando le cene e i pranzi luculliani, prevenire, come capita in queste occasioni, è meglio che curare. Per questa ragione, fin dai giorni che precedono le abbuffate è bene cominciare a consumare prodotti che siano leggeri in modo da avvicinarsi ai momenti di festa a tavola. Mangiare salutare aiuta anche a non rinunciare ai sacrifici dei mesi precedenti.

I bagordi sono all’ordine del giorno, per cui la dieta prima di Natale è il regime adatto da seguire nei giorni precedenti le feste. Se si gioca d’anticipo, come affermano anche gli esperti, si può riuscire a essere in forma, ma anche a concedersi quella fetta di Panettone o dei tortellini in più senza ulteriori sensi di colpa.

Si consiglia di vivere il periodo di festa, quindi cene, aperitivi e molto altro in totale serenità senza troppe privazioni o rinunce, ma stando ben attenti a evitare gli eccessi. Non è lo sgarro di un giorno, quindi un cioccolatino in più ad avere conseguenze sul girovita, ma conta molto l’atteggiamento e il regime adottato fino a quel momento.

Dieta prima di Natale: cosa fare

Il periodo delle festività, si sa, comporta una serie di sgarri e di peccati di gola, ma la dieta prima di Natale può sicuramente aiutare a stare bene e riuscire ad avere un approccio diverso al cibo, soprattutto a quello delle festività. Innanzitutto, rinunciare a determinati piatti, in queste occasioni, è difficile, ma non impossibile. Per questo è bene avere un approccio positivo alla tavola.

Secondo gli esperti del settore, bisognerebbe stabilire un piano strategico in modo da essere in forma, non solo nei giorni precedenti il Natale, ma anche durante. Prima di tutto, è possibile consumare dei cibi salati a cominciare dalla colazione. In questo modo si evita il consumo di troppi zuccheri e di elevati picchi glicemici.

Una colazione salata a base di pane tostato insieme a della ricotta o a della fesa è l’ideale da aggiungere nella dieta dell’avvento per essere in forma. Iniziare il pasto consumando verdure aiuta sicuramente a saziarsi e quindi evitare di abbuffarsi eccessivamente. Assumere alimenti ricchi di fibre aiuta ad assorbire nel modo migliore i carboidrati e i grassi e quindi mantenersi in forma.

Fondamentale poi nella dieta prima di Natale bere tantissimo, non solo acqua, ma anche tisane o infusi che abbiano proprietà depuranti e depurative al tempo stesso. In questo modo si favorisce la digestione. Inoltre, gli esperti consigliano di bere fino a due bicchieri d’acqua poco prima dei pasti in modo da favorire la digestione, ma anche saziarsi senza eccedere nei pasti.

Dieta prima di Natale: integratore

Alla dieta prima di Natale e agli alimenti che non possono mancare sulla tavola, per riprendersi ed essere in forma, nei giorni precedenti, ma anche nel corso delle feste, si consiglia di aggiungere anche un buon integratore. Il migliore, raccomandato da esperti e consumatori, per le sue proprietà e nutrienti, è Spirulina Ultra, una formula di origine italiana che dona ottimi benefici e risultati.

Infatti questo integratore che ha anche ottenuto il consenso del Ministero della Salute, si rivela efficace perché aiuta a bruciare rapidamente le calorie in eccesso eliminando così i grassi. Ha poi funzione depurante e metabolica in quanto aiuta ad accelerare il metabolismo contribuendo così a dimagrire e migliorare il benessere psicofisico. Sazia nel modo giusto evitando così di eccedere ai pasti.

Inoltre, Spirulina Ultra è particolarmente consigliato perché naturale, quindi con elementi che non hanno controindicazioni e che non nuocciono. Al suo interno si trova la spirulina, appunto, un’alga che migliora il metabolismo aiutando a perdere i chili di troppo e la gymnema che va a lavorare sul senso di fame saziando nel modo giusto.

Per chi volesse saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine

Gli stessi esperti ne consigliano una o due compresse da consumare poco prima dei pasti con un bicchiere di acqua naturale.

Per l’ordine, considerando che si tratta di una formula originale ed esclusiva, il solo metodo per acquistare è tramite il sito ufficiale del prodotto dove il consumatore va a compilare il modulo con i dati personali per poi approfittare della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200. Il pagamento è accettabile con Paypal, carta di credito e contanti al corriere al momento della consegna a casa.

