Dieta: quale gelato assumere? I consigli dell’esperta

In una dieta, consumare il gelato è assolutamente possibile, ma come afferma l'esperta, mai in sostituzione di un pasto, meglio alla fine, come un dessert.

In estate, anche per riuscire a sopperire alle alte temperature e al caldo eccessivo, molti per sostituire il pasto, consumano il gelato. Secondo la nutrizionista, non è l’ideale se si sta seguendo una dieta per tenersi in forma. Qui sentiamo cosa dice l’esperto e quale gelato scegliere in un regime dietetico.

Dieta

L’estate fa rima con gelato e sono in molti, magari in vacanza, che pensano di sostituire il classico pasto assumendo questo prodotto, ma purtroppo se si è a dieta, non sempre bisogna comportarsi in questo modo, come spiegano gli esperti. Solitamente se si segue un regime dietetico, si pensa che il gelato alla frutta possa andare bene, ma non sempre è così.

Secondo Giulia Temponi, esperta nel settore, va bene consumare un gelato a pranzo, ma bisogna anche verificare quale sia il processo di preparazione. Non è molto importante se scegliere un gusto alla crema o alla frutta, ma ai fini del dimagrimento bisogna valutare con attenzione gli ingredienti con cui è stato preparato.

Per un gelato alla frutta, si è soliti usare ingredienti come latte, zucchero e panna da amalgamare con altri alimenti quali uova fresche o in polvere in modo da ottenere un composto denso e cremoso. I gelati artigianali sono sicuramente i migliori da assumere in una dieta poiché privi di conservanti e coloranti.

La qualità delle materie prime come la frutta fresca o secca sono fondamentali nella scelta di un gusto piuttosto che un altro. Dal punto di vista nutrizionale, ci sono delle differenze: il gelato alla crema ha molto più calcio e proteine, mentre quello alla frutta contiene tantissimi antiossidanti e vitamine, soprattutto se a base di frutta fresca.

Dieta: quale gelato mangiare

Se si sta seguendo una dieta, il gelato si può assumere, ma soltanto con moderazione. La cosa giusta sarebbe integrarlo in una dieta equilibrata e non va mai sostituito con un pasto, ma è possibile consumarlo soltanto alla fine, come fosse un dessert. In questo modo permette di tenersi in forma e stare bene in salute.

Secondo il parere di Temponi, esperta in questo campo, bisogna cercare di coniugare entrambi i gusti, sia quello alla crema che alla frutta. Si può consumare, sempre a fine pasto, un cono o una coppetta misti con gusti alla frutta e creme in modo da rendere il gelato, quindi il pasto, maggiormente bilanciato.

La cosa migliore, secondo la nutrizionista, è preparare in casa il gelato in modo che sia più sano ed equilibrato da assumere mentre si sta seguendo la dieta. Nel caso, fornisce anche delle indicazioni per una ricetta che sia gustosa ed equilibrata, ma salutare. Si può preparare un frozen yogurt, magari con anacardi e cioccolato da consumare a merenda o anche come spuntino prima o dopo l’allenamento proprio perché proteico.

La ricetta fornita dalla nutrizionista prevede i seguenti ingredienti:

20 grammi di anacardi

15 grammi di cacao

200 grammi di yogurt greco privo di grassi

un cucchiaino di miele

un pizzico di sale

bevanda alla mandorla o all’avena.

Bisogna, per due ore, mettere lo yogurt in freezer, frullando, nel frattempo, gli anacardi e il cacao. In seguito, si aggiungono sale e miele, continuando a frullare. Si aggiunge poi lo yogurt congelato in freezer, si frulla e si serve il gelato.

