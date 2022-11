Diletta Leotta debutta con Dazn Canada e racconta Liverpool-Napoli: il suo inglese è perfetto.

Diletta Leotta ha debuttato con DAZN Canada e ha raccontato a bordo campo il match Liverpool-Napoli. La conduttrice sportiva, quindi, non ha studiato l’inglese solo per la nuova fiamma Loris Karius, ma anche per questioni professionali.

Diletta Leotta debutta con DAZN Canada

Debutto con DAZN Canada andato alla grande per Diletta Leotta. La conduttrice sportiva ha commentato a bordo campo la partita Liverpool-Napoli e il suo inglese è stato perfetto. Merito del duro studio della lingua a cui si è dedicata negli ultimi mesi, ma anche della frequentazione con il calciatore Loris Karius.

Diletta Leotta: il suo inglese è perfetto

Diletta ha debuttato con DAZN Canada accanto all’ex attaccante Emile Heskey, stella dei Reds.

Forte del suo appoggio, la Leotta non ha avuto neanche un attimo di incertezza. Il suo inglese è stato fluido e il commento della partita Liverpool-Napoli è stato impeccabile.

L’inglese perfetto? Merito anche di Loris Karius

Il debutto con DAZN Canada è andato alla grande, non solo per lo studio degli ultimi mesi, ma anche per la frequentazione con Loris Karius. Il settimanale Chi li ha pizzicati in atteggiamenti intimi a Terrazza Duomo 21, a Milano.

Il portiere, inoltre, è stato beccato più volte nella città meneghina, anche mentre entra nel palazzo dove risiede Diletta. Stando a quanto sostengono i beninformati, il calciatore sta cercando di trasferisi in Italia per stare più vicino alla Leotta.