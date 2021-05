Diletta Leotta, il bacio a Ryan Friedkin: “Ero single, solo un limone”

Diletta Leotta ha finalmente svelato la sua verità sul bacio dato a Ryan Friedkin.

Diletta Leotta è stata intercettata da Striscia la Notizia che ancora una volta le ha voluto consegnare un tapiro d’oro per le sue turbolente vicissitudini amorose. La conduttrice ha confermato di essere ancora fidanzata con Can Yaman e ha svelato la verità sul suo bacio al vicepresidente della Roma.

Diletta Leotta: il bacio a Ryan Friedkin

Ai microfoni di Striscia Diletta Leotta ha finalmente svelato qualche dettaglio in più in merito al suo rapporto con Ryan Friedkin con cui è stata paparazzata mentre era intenta a scambiare un appassionato bacio sulle labbra. La conduttrice ha precisato che le foto risalirebbero a dicembre, ossia a mesi prima che lei e Can Yaman decidessero di stare insieme: “Se hai 29 anni, sei single, non sei sposato, un limone te lo puoi concedere”, ha dichiarato la conduttrice a proposito del suo bacio al vicepresidente della Roma.

Per quanto riguarda Yaman, la conduttrice ha precisato che starebbero ancora insieme e ha fatto sapere che, con calma, starebbero pensando alle nozze.

Diletta Leotta e il presunto tradimento

Quando sono emerse le sue foto in compagnia di Ryan Friedkin si è rapidamente sparsa la voce che Diletta Leotta avesse tradito Can Yaman. L’indiscrezione è stata categoricamente smentita dalla conduttrice, che a seguire si è sfogata via social: “Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti.

Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta?”, aveva tuonato via social. Il suo post aveva ricevuto “l’approvazione” di Can Yaman, che tra i commenti le aveva inviato un’emoticon a forma di cuore.

Diletta Leotta: il presunto matrimonio

Diletta Leotta ha confermato che la sua liaison con Can Yaman procederebbe a gonfie vele e da mesi si vocifera che le nozze tra i due siano ormai imminenti. Per il momento la conduttrice non ha confermato data o ulteriori dettagli riguardanti il suo matrimonio, ma in tanti sperano di vederla presto all’altare. Nonostante lei e Yaman abbiano iniziato a frequentarsi diversi mesi fa Diletta Leotta ha preferito mantenere la liaison sotto il massimo riserbo e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.