Diletta Leotta torna single: lei e Giacomo Cavalli si sono lasciati

Diletta Leotta è tornata single? Secondo indiscrezioni sarebbe finita la storia d’amore tra la conduttrice e il modello Giacomo Cavalli.

Diletta Leotta è single

Dopo alcuni avvistamenti a St Moritz, Diletta Leotta ha smesso di apparire in compagnia del modello Giacomo Cavalli e, secondo indiscrezioni, la storia tra i due potrebbe già essere naufragata.

Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti si chiedono se la conduttrice romperà il silenzio in merito alla questione. Per Diletta Leotta si sarebbe trattato della prima liaison importante dopo la dolorosa fine della sua storia con Can Yaman, naufragata a un passo dall’altare.

Leotta e Can Yaman

La conduttrice non ha mai parlato pubblicamente dei motivi che avrebbero portato alla fine della sua unione col celebre attore turco e per mesi si è vociferato che i due avessero “fatto finta” di stare insieme unicamente per attirare attenzioni e visibilità.

La conduttrice ha più volte smentito le ipotesi in circolazione e sui social ha persino scritto:

“Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perchè se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perchè se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?.”