Dimagrire dopo l’estate: i migliori cibi detox

Per dimagrire dopo l'estate è indispensabile consumare dei cibi che siano detox, quindi permettano di depurarsi e di eliminare le scorie.

La stagione più bella è terminata da parecchio, ma il ritorno a casa ha coinciso anche con alcuni chili in più e scorie che si sono accumulate. Per dimagrire dopo l’estate, è bene consumare i migliori alimenti detox che aiutano a perdere peso, ma anche a eliminare le scorie e le tossine in eccesso. Ecco un vademecum per cercare di capire come fare e l’integratore da abbinare.

Dimagrire dopo l’estate

Con il cambio delle stagioni, è bene cominciare a modificare un po’ la propria dieta in modo da tornare in forma e riuscire finalmente a dimagrire dopo l’estate che coincide con un periodo di bagordi, aperitivi e cene cariche di carboidrati e grassi. L’organismo tende a subire dei cambiamenti soprattutto nelle stagioni più fredde in cui solitamente si tende a muoversi molto meno rispetto al periodo estivo.

Per riuscire a dimagrire dopo l’estate, bisogna innanzitutto chiedere l’aiuto di un esperto del settore in modo da capire quali alimenti prediligere ed evitare. In primo luogo, è bene cercare di ridurre il consumo del sale e dello zucchero, soprattutto nella preparazione dei piatti. Al posto di questi due alimenti, è possibile usare del miele ricco di enzimi oppure delle spezie come la piperina e la curcuma che sono anche gli ingredienti di un noto integratore.

A tavola, oltre ai classici tre pasti, è bene non saltare i due spuntini di metà mattina e merenda. Per dimagrire dopo l’estate bisogna anche assumere dei grassi giusti come l’olio d’oliva, il pesce azzurro quale il salomone che danno tonicità ai muscoli rafforzandoli. Per aumentare il senso di sazietà, bisogna nutrirsi di cibi proteici come la carne bianca, le uova, i salumi magri, ecc.

Dimagrire dopo l’estate: cibi detox

Considerando che l’estate è stata caratterizzata da aperitivi e abbuffate di ogni sorta, è bene al rientro dalle vacanze riappropriarsi dei propri ritmi e tornare a seguire delle buone abitudini alimentari che non possono prescindere da alcuni dei migliori alimenti detox. Soltanto consumando questi cibi dalle proprietà depuranti, è possibile riuscire a dimagrire dopo l’estate smaltendo le tossine in eccesso.

Il periodo di settembre, quindi dal ritorno delle vacanze, è l’ideale per ricominciare a consumare una alimentazione sana ed equilibrata. Sono diversi i cibi detox che permettono di ritrovare l’equilibrio a tavola e di preparare l’organismo ad affrontare nel modo migliore l’autunno. Tra questi alimenti, non può mancare la quinoa che ha un basso indice glicemico e che aiuta a disintossicarsi.

I limoni sono ricchi di vitamina C e fondamentali nel passaggio dall’estate all’autunno anche perché rafforzano il sistema immunitario. Una spremuta di limoni da consumare al mattino a colazione o a metà mattinata è l’ideale grazie a tutte le proprietà di questo alimento. Il tè verde non può mancare in coloro che vogliono dimagrire dopo l’estate dal momento che contiene sostanze drenanti.

La cicoria, la scarola, le cime di rapa, ma anche l’invidia belga o il radicchio cotte in olio d’oliva oppure da consumare in insalata hanno un alto potere depurante e stimolano la funzionalità epatica. Con la cicoria è possibile anche preparare un decotto da bere ogni mattina dalle proprietà detox e diuretiche. I semi e i germogli si possono consumare sia da soli che con lo yogurt e sono un ottimo spezza fame, oltre a un valido aiuto per dimagrire dopo l’estate.

Da consumare in abbondanza, anche l’acqua naturale che libera le tossine ed è consigliabile berne almeno due litri al giorno. Bevendo acqua si reidratano le cellule, si stimola anche il processo metabolico che favorisce un maggiore dimagrimento. Per drenare i liquidi, bisogna consumare tantissima vitamina C come mele, kiwi, agrumi, ma anche verdure come radicchio e carciofi che depurano.

Dimagrire dopo l’estate: miglior integratore

Per riuscire a dimagrire dopo l’estate, oltre al consumo dei migliori cibi detox, è possibile abbinare un buon supporto dal momento che perdere peso non è mai facile. Tra i vari integratori alimentari, il migliore, al momento, è sicuramente Piperina & Curcuma Plus che stimola il metabolismo, sazia e brucia le calorie in più.

Consigliato da esperti e consumatori proprio perché aiuta a perdere peso, non abbuffarsi in maniera eccessiva ai pasti e ha proprietà depurative per il fegato, i reni e anche l’intestino, mantenendo la forma per un certo periodo di tempo. Possono assumerlo chiunque voglia dimagrire in modo sano e naturale, sebbene non sia consigliato alle donne in gravidanza e a coloro che hanno problemi dell’apparato gastrointestinale.

Un integratore che è molto efficace dal momento che è privo di controindicazioni o effetti collaterali. Infatti al suo interno si trovano ingredienti come la piperina che velocizzza il dimagrimento e quindi il metabolismo, la curcuma, una spezia dalle proprietà detox in quanto elimina le scorie e le tossine che sono in eccesso, ma anche il silicio colloidale che protegge la pelle, i tendini e le ossa, oltre a rinforzare i due componenti essenziali e le loro proprietà.

Gli esperti raccomandando di assumerne una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua abbondante.

Per evitare di incorrere in truffe, si consiglia di non ordinare Piperina & Curcuma Plus online o nei negozi, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto considerando la formula originale ed esclusiva. Bisogna poi compilare il modulo con i dati, inviarlo e restare in attesa della chiamata dell’operatore. Il prodotto ha un costo di 49€ per 4 confezioni invece di 196. Il pagamento è con Paypal, la carta di credito o in contanti al corriere.

