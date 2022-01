Dimagrire il pochi giorni, il nuovo libro di Sorrentino per perdere peso in breve tempo

Nel suo nuovo libro, Dimagrire in pochi giorni, Nicola Sorrentino presenta un manuale di consigli, diete e ricette per perdere peso in poco tempo.

Noto come il dietologo dei vip, Nicola Sorrentino ha pubblicato un nuovo libro ricco di consigli e suggerimenti per perdere peso in poco tempo: dal titolo Dimagrire in pochi giorni ed edito da Salani Editore, il testo è disponibile nelle librerie dal 13 gennaio 2022.

Dimagrire in pochi giorni

Si tratta di un manuale contenente l’analisi di diverse diete che è possibile sperimentare per diminuire la propria massa in un tempo ridotto. Si va da quella chetogenica a quella vegan – detox, senza escludere la dieta liquida e persino il digiuno.

In ogni caso la chiave è conoscere il proprio organismo per capire quale dei perorsi proposti si addice maggiormente a se stessi per “mangiare bene senza privarsi di nulla, per dimagrire e restare magri”.

Uno degli obiettivi che si è posto Sorrentino con questo libro è infatti proprio quello di evitare che le persone si sottopongano ad un dimagrimento troppo veloce che potrebbe essere rischioso per la propria salute e migliorare il rapporto dei pazienti con il cibo fornendo soluzioni utili, semplici e sane.

Le ricette

Con uno stile semplice e divulgativo ma rigoroso, l’autore ha inserito nel libro tantissime ricette, ognuna progettata in base a richieste e bisogni specifici e differenti. Il metodo proposto da Sorrentino è infatti quello di far trovare gli ingredienti e le preparazioni adatte al corpo di ciascuno permettendogli di continuare a gustare i propri piatti preferiti ma nel modo corretto.

Chi è Nicola Sorrentino

Nato nel 1954, Nicola Sorrentino è un dietologo e idrologo medico specializzato in Scienza dell’alimentazione e dietetica e Idrologia, climatologia e talassoterapia.

Da decenni si occupa di problemi legati all’alimentazione e svolge il ruolo di direttore scientifico della IULM Food Academy nonché della Columbus Clinic Diet di Milano. Attualmente docente presso l’Università di Pavia, ha partecipato a numerosi convegni e pubblicato molti contributi a carattere sia scientifico che divulgativo.