A Palermo è allarme diossina. Come informa l’Ansa, è stata l’Arpa a rivelare la presenza di tale sostanza nell’area in seguito al rogo che ha interessato la discarica di Bellolampo. Nel sito dell’ente è possible leggere quanto segue: “La determinazione di diossine sull’aria campionata nei pressi della località Inserra, dalle ore 22.00 del 24 luglio alle ore 22.00 del giorno dopo ha restituito una concentrazione pari a 939 TE fg/m3”.

Diossina a Palermo: i risultati

Sempre dal sito dell’Arpa è possibile leggere: “I risultati riflettono la formazione di diossine e furani e la loro presenza in aria ambiente, che costituisce un dato da attenzionare. I valori di concentrazione riscontrati sono indicativi della presenza di una fonte emissiva locale”.

I dettagli riportati da Vittoria Giudice

La dottoressa Vittoria Giudice dell’Arpa ha precisato nella sua relazione riguardo la presenza di diossina a Palermo: “Nel documento non vengono proposti valori guida per diossine e furani in aria ambiente, in quanto l’esposizione dovuta alla inalazione diretta costituisce solo una piccola proporzione rispetto alla esposizione totale … Vengono riportati invece alcuni valori indicativi della qualità dell’aria associabili a diverse condizioni. In particolare: In ambiente urbano la concentrazione in aria di Diossine e Furani in termini di TE è stimata in circa 100 TE (fg/m3)”.