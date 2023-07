Elisabetta Caon muore in vacanza in Grecia davanti al fidanzato: a ucciderla ...

Si chiamava Elisabetta Caon la ragazza italiana che lunedì scorso è morta all’improvviso mentre si trovava in Grecia insieme al fidanzato.

Morte Elisabetta Caon: cos’è successo alla turista italiana

La ragazza, di appena 29 anni, si trovava al momento del malore fatale che non le ha lasciato scampo insieme al compagno, un greco di nome Yannis. I due stavano passando qualche ora in relax in spiaggia a Sparta, quando all’improvviso Elisabetta si è sentita male ed è stata rapidamente trasportata al più vicino ospedale, dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Stando ai referti medici, la ragazza non soffriva di nessuna particolare patologia e sembra che sia morta a causa di un’ischemia cardiaca.

Chi era Elisabetta Caon

La giovane era una ricercatrice originaria di Resana, in provincia di Treviso. Elisabetta Caon lascia la madre Rosetta Stocco, professoressa presso l’Itis Barsanti di Castelfranco, il padre Franco Caon, geometra presso il Comune di Castelfranco, e il fratello Alberto. Una volta informati della tragica notizia, i familiari di Elisabetta Caon si sono immediati imbarcati sul primo volo disponibile per la Grecia per poter dare l’ultimo saluto alla ragazza, che aveva da poco concluso un importante dottorato a Londra.