Diritto all’aborto: Chiara Ferragni si schiera, i Pro Vita rispondono

La nota influencer, Chiara Ferragni, ribadisce la sua posizione favorevole all'aborto. Prendono la parola alcuni rappresentanti dei Pro Vita.

Chiara Ferragni, ancora una volta, non teme di esprimere la sua su alcune tematiche d’attualità. Dopo il post su Instagram in cui si schierava per il diritto all’aborto, ha attaccato aspramente Fratelli d’Italia nelle Marche, un partito che – secondo l’influencer – ostacolerebbe l’interruzione della gravidanza nella regione.

La replica dei “Pro Vita” non tarda ad arrivare.

Diritto all’aborto e Chiara Ferragni: La risposta di Massimo Gandolfini

Massimo Gandolfini, leader del Family Day, dopo l’esposizione dell’imprenditrice, prende la parola: “La Ferragni non conosce ciò di cui parla e diffonde il falso. Da medico quale sono posso confermare che, ad oggi, la 194 è applicata in tutto il territorio nazionale sulla questione dell’interruzione volontaria della gravidanza.

Nessuna donna ha lamentato di non essere riuscita ad abortire. I medici obiettori stessi non rappresentano un ostacolo, soprattutto se si considerano gli aborti farmacologici fai da te e la vendita delle pillole abortive: infatti, lo scarto dei figli non desiderati è anche aumentato”.

In più, continua: “Al limite resta inapplicata la parte della 194 che è tesa a prevenire, in ogni modo tramite i consultori adeguati, che la donna scelga per la morte e non per la vita.

Non si eliminano gli ostacoli in grado di impedire ad una donna di portare a termina una gravidanza complicata, così come prescrive la legge. Molte donne, soprattutto immigrate, vengono lasciate a loro stesse, senza sostegni economici e morali e non possono appellarsi alla possibilità del parto in anonimato. L’Italia ha bisogno di politiche che inneggino alla vita, visto il basso tasso di natalità. Non c’è bisogno che si seguano gli slogan mortiferi di ricchi influencer che non hanno cognizione di causa”.

L’intervento di Jacopo Coghe di Pro Vita & Famiglia

Jacopo Coghe, portavoce del movimento Pro Vita & Famiglia, sulla scia di Gandolfini rilascia le sue dichiarazioni: “È triste e anche grave che Chiara Ferragni sfrutti i suoi canali social per diffondere fake news riguardo alla possibilità di abortire nelle Marche. Non fa altro che attaccare il diritto all’obiezione di coscienza dei medici, che restano fedeli alla loro vocazione e professione, nel promuovere la vita anzichè sopprimerla”.

A seguire, dice: “Non esiste un singolo caso di donna marchigiana che non abbia potuto abortire e sia stata al contrario costretta a partorire. Ci sono invece migliaia di donne che sono portate ad abortire per forza per mancanza di sostegni materiali e psicologici, quando vorrebbero portare avanti la gravidanza e dare alla luce la vita che hanno in grembo. Evidentemente la Ferragni non si preoccupa minimamente di questo problema, quando si tratta dell’unica vera discriminazione vigente in Italia”.