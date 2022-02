Disinfettanti su prosciutti, chiusa azienda di San Daniele del Friuli dopo una prima indagine partita a dicembre del 2021 con tre deferimenti

C’erano dei disinfettanti sui prosciutti e sulla scorta di questo dato accertato dai Nas nella zona di San Daniele del Friuli è stata chiusa un’azienda. Ai controlli dello speciale reparto dei Carabinieri ha fatto seguito una disposizione delle autorità sanitarie di riferimento.

Nello specifico il servizio igiene degli alimenti di origine animale dell’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale” di Udine ha disposto il blocco delle attività di un prosciuttificio della zona di San Daniele del Friuli.

Disinfestazione durante la stagionatura e poi la commercializzazione

Il motivo? Da accertamenti dei Nas dei carabinieri è emerso che “per un ampio lasso di tempo sono stati effettuati trattamenti disinfestanti che hanno interessato anche i prosciutti in fase di stagionatura, successivamente immessi in commercio”.

Il sunto è che un numero molto elevato, si parla di decine di migliaia di prosciutti di un’azienda locale, è stato bloccato dalla Asl. Una nuova immissione in commercio di quei prosciutti verrà decisa solo nei prossimi giorni.

L’indagine madre della Procura per frode in commercio e i deferimenti

Secondo quanto spiegano i media locali si tratterebbe della seconda tranche di una inchiesta avviata a dicembre del 2021. In quelle circostanze era stata avviata una indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine a seguito della il Nas aveva anche “deferito in stato di libertà tre persone per il reato di frode in commercio nella forma aggravata in quanto riguardanti prodotti tutelati dal marchio DOP.

I prosciuttifici chiusi all’epoca erano due”.