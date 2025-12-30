I resti di Erica Fox sono stati trovati su una spiaggia a Nord-Ovest di Santa Cruz: era scomparsa in mare da una settimana.

Tragedia in California, trovata morta la triatleta Erica Fox: è stata divorata da uno squalo mentre si allenava.

Tragedia in California: triatleta divorata da uno squalo

Su una spiaggia a Nord-Ovest di Santa Cruz, in California, sono stati trovati i resti della triatleta Erica Fox, una settimana dopo la sua scomparsa in mare.

Erica stava nuotando a poche decine di metri dalla costa, dietro di lei il marito e altre 13 persone. All’improvviso la donna è scomparsa in mare. Queste le parole di un testimone: “abbiamo visto il suo corpo tra le fauci di uno squalo enorme, poi è sparita sott’acqua.”

Tragedia in California: la triatleta Erica Fox uccisa da uno squalo

I resti di Erica Fox, triatleta di 55 anni, sono stati trovati due giorni fa su una spiaggia a Santa Cruz. Il riconoscimento è stato fatto dal marito e dal padre. Il resti della donna sono stati ritrovati a circa 40km da dove era stata divorata dallo squalo. Sulla sua caviglia c’era ancora la “fascia anti-squalo“, ovvero un Device che emette onde elettromagnetiche e che dovrebbe proprio servire a tenere lontani gli squali, cosa che invece non è successa. Il padre ha descritto Erica come una persona empatica e gentile che amava nuotare.