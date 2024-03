Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, Nina Senicar ha fatto un’importante confessione alla conduttrice Silvia Toffanin. La showgirl, che da tanti anni ormai ha lasciato l’Italia per trasferirsi in pianta stabile negli Usa, ha raccontato che la sua piccola Nora sta per avere una sorellina.

Verissimo, l’annuncio di Nina Senicar: è incinta

“Sono incinta di nuovo. Non lo posso più nascondere perché si vede. Con la prima gravidanza ho tenuto il segreto per otto mesi e mi è andata bene. Invece stavolta eccoci, non lo posso più nascondere. Sono felice” – ha dichiarato la Senicar negli studi di Mediaset. La modella ha poi fatto un tenero passaggio anche su suo marito Jay Ellis: “Mio marito è la mia persona. Un uomo serio, sempre molto calmo, una persona che c’è sempre, che mi dà una stabilità enorme. Lo amo alla follia, mi reputo molto, molto fortunata di averlo trovato. Non lo cercavo. Quando l’ho conosciuto ero single, felice e concentrata sulla mia carriera”.

Verissimo, l’annuncio di Nina Senicar: l’addio all’Italia

Parlando, invece, del suo trasferimento lontano dall’Italia, la Senicar ha voluto specificare i motivi dietro alla scelta: “Ho questa tendenza nella vita a voler ricominciare da zero. Ero felice in Italia, avevo tanti amici e una vita bellissima, ma il mondo dello spettacolo mi vedeva sotto una certa luce. Mi sentivo come se avessi il permesso di dimostrare solo una parte di me, mi vedevano come una bella donna ma ero tante altre cose. Sentivo che l’Italia non fosse il posto giusto per mostrare il resto. Magari mi sbagliavo. Ma volevo studiare recitazione e ho trovato una scuola a New York. E da un giorno all’altro sono sparita”.