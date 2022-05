Domenica In andrà in onda in prima serata: i dettagli

Mara Venier ha confermato le voci in merito al doppio appuntamento di Domenica In, che andrà in onda anche prima serata.

Dal 27 maggio Domencia In raddoppierà il proprio impegno settimanale e andrà in onda anche in prima serata.

Domenica In in prima serata

Mara Venier e il direttore Rai Stefano Coletta hanno confermato le voci – già circolate nei giorni scorsi – in merito a un doppio appuntamento di Domenica In (di cui uno in prima serata).

Lo show andrà effettivamente in onda anche la domenica sera e si chiamerà Domenica In Show. La decisione di raddoppiare la messa in onda del famoso salotto tv condotto da Mara Venier è stata presa a seguito degli ottimi ascolti raggiunti dal programma tv nonostante la spietata concorrenza (da parte di Amici, ad esempio).

“Possiamo annunciarlo perché ormai è sicuro al cento per cento: sarà Domenica In Show!”, ha annunciato Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In.

Lo show dunque andrà in onda in prima serata dal prossimo 27 maggio e i fan sono impazienti di saperne di più sugli ospiti e sulle sorprese che zia Mara riserverà al pubblico del programma.

Mara Venier e il presunto addio a Domenica In

Da tempo si vocifera che Mara Venier sia in procinto di dire addio a Domenica In, ma la questione non ha mai ricevuto conferma da parte della diretta interessata.

In merito alla possibilità di lasciare il programma della domenica pomeriggio che l’ha resa celebre in tutta Italia la conduttrice ha dichiarato: “Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”. La conduttrice deciderà davvero di lasciare il programma?