Mara Venier dice addio alla Rai, vuole tornare a fare cinema

La conduttrice Mara Venier non sarà più il volto della Rai. Una notizia che fa dispiacere a molti italiani.

Mara Venier, dopo 30 anni di onorata ed indiscussa carriera, lascerà la Rai a partire dal 2023. Un addio, che per molti italiani e molti fan della presentatrice più amata d’Italia, tanto da essere definita “Zia Mara“, è stato un colpo al cuore.

Mara Venier dice addio alla Rai

“Mamma Rai” per molti è stato un trampolino di lancio per altri la consolidazione di una carriera. Per la Venier è stata la seconda cosa. Quasi tutti i principali conduttori sono passati per la Rai e Mara Venier non è stata solo di passaggio, ma ha scritto una pagina di storia, durata 30 anni, importante per la nostra Tv di stato. Dagli anni ’90 ha preso la conduzione di Domenica In, un programma già noto ed apprezzato agli italiani e con indici di share altissimi.

Mara Venier è diventata il volto di quella trasmissione che ha condotto impeccabilmente fino ad oggi.

Mara Venier tornerà a fare cinema?

Sebbene la notizia sia fresca, la “zia” degli italiani del piccolo schermo aveva già in programma di salutare la televisione per tornare a fare una cosa a lei cara e che ha lanciato la sua carriera: il cinema. Non solo cinema per Mara Venier, ma anche teatro. Agli inizi della sua carriera, la conduttrice di Domenica In, ha fatto carriera nel grande schermo prendendo parte a numerose produzioni di successo.

Mara Venier ha stretto i denti finché ha potuto, anche spinta dall’affetto dei fan che le imploravano di non lasciare la conduzione di Domenica In, ma adesso, a 71 anni, sembra che la sua avventura sia al capolinea.

La probabile sostituta

La Rai adesso ha un compito abbastanza difficile, sostituire Mara Venier con una conduttrice che sia alla sua altezza. Per ora non ci sono totonomi, ma è in lizza Bianca Guaccero.

La notizia dell’addio della Venier alla Rai è stata confermata da Carla Gozzi, che durante la trasmissione “Detto Fatto”, ha annunciato: “Mara Venier ha dichiarato che l’anno prossimo non sarà a Domenica In“.