Mara Venier in lacrime, il lutto: “Anche tu te ne vai”

Mara Venier ha espresso via social il suo dolore per la scomparsa di una sua celebre e cara amica.

Attraverso i scoail Mara Venier ha espresso il suo cordoglio per la tragica scomparsa di una sua cara amica: la regista Lina Wertmuller.

Mara Venier: la scomparsa di Lina Wertmuller

Mara Venier ha affidato a un post via social il suo dolore per la scomparsa della regista Lina Westmuller, spentasi a 93 anni il 9 dicembre 2021. “Ciao Lina mia, anche tu te ne vai.

RIP”, ha scritto commossa la conduttrice postando una foto in cui è ritratta al fianco della celebre regista, prima regista a essere candidata agli Oscar.

Mara Venier: Lina Wertnuller è morta

Non è chiaro quando e dove le due donne si siano conosciute, quel che è certo è che Lina Wertmuller abbia fatto parte a lungo del jet set italiano e internazionale. Nel corso della sua vita aveva realizzato alcuni famosissimi film ed è stata la prima regista donna a ricevere la candidatura agli Oscar.

In queste ore in molti tra fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo hanno espresso le loro condoglianze e il loro dolore per la scomparsa della celebre regista.

Mara Venier: i messaggi sui social

Non è la prima volta che Mara Venier utilizza i canali social per esprimere il suo cordoglio. In passato la conduttrice ha utilizzato i social anche per esprimere il suo dolore per la scomparsa del collega Fabrizio Frizzi e della celebre conduttrice Raffaella Carrà.

Mara Venier ha spesso utilizzato i social anche per aggiornare i fan sulla sua quotidianità e sulle sue condizioni di salute. Ad esempio alcuni mesi fa la conduttrice ha espresso il suo dolore e la sua rabbia contro un dentista che ha finito per lesionarle un nervo (mettendo a rischio il suo lavoro come conduttrice) e ha promesso ai fan dei social che avrebbe intrapreso le vie legali. La conduttrice usa spesso i social anche per raccontare i momenti trascorsi in compagnia dei suoi adorati nipoti e del marito, Nicola Carraro.

La conduttrice ha svelato che quella del 2021 potrebbe essere per lei l’ultima edizione al timone di Domenica In: in futuro sembra infatti che Mara Venier voglia trascorrere più tempo insieme alla sua famiglia e per questo starebbe pensando ormai da tempo a rinunciare alla conduzione del suo famoso programma tv.