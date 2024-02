Domenica In: Dargen D'Amico non è presente nella lista degli ospiti della pu...

Domenica In: Dargen D'Amico non è presente nella lista degli ospiti della pu...

Dargen D’Amico non risulta nella lista ufficiale degli ospiti di Domenica In del 18 febbraio, ecco cosa è successo

Una nuova notizia sconvolge il pubblico Rai e i fan di Dargen D’Amico. Il cantante, invitato pubblicamente dalla conduttrice Mara Venier, a seguito della discussione avvenuta dopo la puntata di domenica scorsa, non risulta nell’elenco degli ospiti ufficiali.

Dargen D’Amico a Domenica In, le proteste e il nuovo invito

Nella puntata di Domenica In, andata in onda dopo la finale del Festival di Sanremo 2024, Dargen D’Amico per aver parlato di immigrazione è stato interrotto bruscamente dalla conduttrice, accusata sui social di censura. A tal proposito, la stessa si è scusata difendendosi di averlo fatto per mancanza di tempo invitando il cantante nella puntata della domenica 18 febbraio, ma Dargen D’Amico non risulta nella lista ufficiale degli ospiti.

La lista degli ospiti a Domenica In il 18 febbraio

Nella lista degli ospiti di Domenica In diffusa in queste ore, si legge che gli ospiti ufficiali di Mara Venier nella puntata del 18 febbraio saranno: i Ricchi e Poveri, Nek e Francesco Renga, Mr. Rain, Il Tre, Gigliola Cinquetti, Sabrina Ferilli, Sergio Assisi e il cast di Mare Fuori 4, Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrara e Giovanna Sannino.

Nessuna dichiarazione in merito all’assenza di Dargen D’Amico a Domenica In

Al momento non è stato precisato se l’invito in studio sia stato ritirato dalla stessa Rai o se il cantante, Dargen D’Amico, abbia deciso di non accettare l’invito di Mara Venier dopo quanto accaduto nella precedente puntata.