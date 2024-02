Dargen D’Amico è in gara al Festival di Sanremo con il brano intitolato “Onda alta” e, dopo essersi esibito, il cantante ha voluto lanciare un messaggio sulla guerra in Medio Oriente.

Leggi anche: Sanremo 2024, il monologo della mamma di Giò Giò Cutolo: “Oggi suoni su questo palco”

Sanremo: il messaggio di Dargen D’Amico

“Dedico questo brano alla mia cuginetta Marta, che adesso è a studiare a Malta. Lei ha avuto questa grande fortuna, non tutti i bambini hanno questa fortuna. Nel Mar Mediterraneo, in questo momento, ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua e senza cibo. In questo momento, il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia e Dio non accettano la scena muta. Cessate il fuoco” le parole del cantante.

Il brano Onda alta

Nel suo brano, Dargen D’Amico parla di un tema di attualità: i migranti e i rischi delle traversate:

“Siamo più dei salvagenti sulla barca

Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Non ci resta che pregare finché passa“.

“Sta arrivando sta arrivando l’onda alta

Stiamo fermi, non si parla e non si salta“.

“Navigando navigando verso Malta

Senza aver nuotato mai nell’acqua”

Non mancano riferimenti ai conflitti:

“C’è la guerra di cuscini

Ma cuscini un po’ pesanti

Se la guerra è dei bambini

La colpa è di tutti quanti“.

Leggi anche: Sanremo 2024, il significato del look di Annalisa: “C’è un legame con la canzone”