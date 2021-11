Domenica In, la confessione di Elisa Isoardi su Salvini: “Quando si parla di lui mi brillano gli occhi”

Ospite a Domenica In, Elisa Isoardi ha parlato dell'amore che l'ha legata a Matteo Salvini: "Quando si parla di lui mi brillano gli occhi".

Dopo un periodo di stop dal piccolo schermo, Elisa Isoardi è tornata in tv, questa volta in veste in ospite nella trasmissione di Rai 1 Domenica In. Sono state molte le cose la conduttrice ha raccontato, non solo sul piano lavorativo, ma anche sul lato sentimentale.

Un pensiero è stato dedicato all’ex fidanzato e leader della Lega Matteo Salvini con la quale è stata legata dal 2015 al 2018. “Quando si parla di lui mi brillano gli occhi”, ha affermato.

Elisa Isoardi Matteo Salvini, “Eravamo due persone che si amavano”

Elisa Isoardi, proprio parlando dell’ex fidanzato Matteo Salvini, ha rivolto il suo pensiero ad un periodo del quale ha conservato un bel ricordo. Di lui ha dichiarato: “Eravamo due persone che si amavano.

Lo ricordo con affetto e sorriso […] Rifarei tutte le scelte d’amore che ho fatto. Ho amato e ho sofferto tanto, ma sono stata anche amata”. Ha poi aggiunto: “Nostalgia? Di quei tempi sì, dell’amore sì. Ricordo le cose belle. Quando si parla di lui mi brillano gli occhi”.

Elisa Isoardi Matteo Salvini, “Mi piacerebbe tornare a condurre”

L’ex conduttrice, portata al successo grazie alla trasmissione “La prova del cuoco”, ha poi espresso il desiderio di tornare a condurre: “Mi piacerebbe tornare a condurre perché è quello che so fare.

Ritornare qui in Rai è un po’ come avere una pacca sulla spalla”. Ha quindi raccontato cosa ha fatto durante la stop dalla televisione: “Sono ferma da un po’, una pausa forzata […] sono andata in giro per l’Italia, dai miei cuochi e dalla mia mamma”.

Elisa Isoardi Matteo Salvini, l’incoraggiamento di Mara Venier

Mara Venier le ha dedicato poi delle parole di incoraggiamento, ricordando come anche lei abbia provato sulla sua pelle le difficoltà che ora sta provando la Isoardi: “Ti possono togliere i programmi ma non l’affetto del pubblico.

A me è capitato e poi mi hanno richiamato qui. Il nostro lavoro va e viene. Quando sei triste ricordati queste parole”.