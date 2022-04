In occasione della nuova puntata di Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha ospitato il cantante ed ex allievo di Amici Sangiovanni.

Sangiovanni ospite di Mara Venier: il nuovo look dell’ex allievo di Amici

Nel pomeriggio di domenica 10 aprile, il cantante Sangiovanni è stato ospite di Mara Venier a Domenica In.

In questa circostanza, la giovane star scoperta durante la scorsa edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha raccontato alla conduttrice di essere da poco tornato da una vacanza alle Maldive. A questo proposito, ha affermato: “Avevo bisogno di staccare”.

Nell’accogliere il giovane in studio, inoltre, Mara Venier ha subito posto l’accento sul nuovo look dell’artista. Il ragazzo, infatti, ha dato un taglio netto ai suoi ricci.

Durante la sua partecipazione a Domenica In, poi, Sangiovanni è apparso sia alla conduttrice che ai suoi fan piuttosto abbattuto e giù di morale.

A questo proposito, sono stati tanti i commenti che scritti sul popolo del web che si interrogavano circa lo stato d’animo del cantante. Alla padrona di casa che gli ha chiesto se andasse tutto bene, però, l’ex allievo di Amici (accompagnato in studio dalla madre e dal padre) ha risposto di stare bene e di non aver alcun problema.

Domenica In, Sangiovanni: “Sono contento”. Mara Venier: “Sei sicuro?”

In particolare, alle domande della conduttrice, Sangiovanni ha risposto: “Sì, va tutto bene. Sono contento”.

Mara Venier, allora, ha insistito: “Sei sicuro? Non ti vedo tanto contento…”.

Ma il ragazzo ha smentito le impressioni della “Zia” e ha ripetuto: “No, sono contento”.

La partecipazione dell’artista a Domenica In, poi, si è conclusa con una sua esibizione durante la quale ha cantato il nuovo singolo Cortocircuito, tratto dal suo nuovo album.

La performance del ragazzo è stata commentata sui social: in particolare, su Twitter, gli utenti hanno posto l’accento sul fatto che l’ex allievo di Amici si sia esibito in playback.